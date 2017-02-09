«Тролейбусна профспілка»: без приміщення, «на лисій гумі», з палицями в колесах

Київ – Київські тролейбуси, незважаючи на зиму, часто їздять на стертій гумі, їхнім водіям занижують зарплатню за понаднормову роботу, а тих працівників, які хочуть змінити цей стан справ, – звільняють, повідомляє профспілкова організація Куренівського тролейбусного депо. Для захисту своїх прав та прав колег профспілковці навіть оголошували голодування та залучали громадські й політичні організації на свою підтримку. Утім, керівництво депо вважає свої дії законними, а в підприємстві «Київпастранс», до якого воно входить, пропонують вирішити питання в суді.

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Тим часом експерти й активісти, що досліджували конфлікт профспілки і директора депо, запевняють, що на підприємстві існує тиск на працівників та обмеження їхніх прав, які в Україні характерні для багатьох комунальних і приватних компаній.

У Куренівському тролейбусному депо Києва триває протест проти дій керівників цього підприємства, його учасники навіть вдалися до голодування, щоб привернути увагу до своїх вимог. Ініціатор протесту, нещодавно створена у депо первинна організація «Вільної профспілки залізничників України», вимагає не тиснути на її членів, а також враховувати її пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства. Однак у результаті керівництво Куренівського депо звільнило трьох представників профспілки через нібито неправильно оформлені довідки про лікарняний, а для профспілки у депо не надають приміщення попри те, що цього вимагає закон, розповів Радіо Свобода керівник первинної профспілкової організації «Вільної профспілки залізничників України» Андрій Самко.

Раніше як було: ми приносимо довідки про хворобу, якщо там нема печатки чи ще яка помилка – нас просять переробити. А зараз – просто одразу звільнили людей з роботи

«Приміщення нам не надають. А звільняють – за неправильно оформлені довідки з лікарні. Раніше як було: ми приносимо довідки про хворобу, якщо там нема печатки чи ще яка помилка – нас просять переробити. А зараз – просто одразу звільнили людей з роботи», – каже він.

Профспілка: «тролейбуси їздять зимовим Києвом на «лисій гумі», бо нас не чують»

Я щодня не можу виїхати на маршрут. Усі тролейбуси, які надають, – несправні. На них «лиса» гума. Як мені їхати, наражати людей на небезпеку?!.

Андрій Самко говорить не лише про тиск на себе і на колег, а й про численні порушення в роботі підприємства, зокрема – випуск на маршрути несправних тролейбусів або таких, які мають спрацьовану гуму. Такі дії є загрозою для життів людей і для столичної інфраструктури, пояснює профспілковий активіст.

«Наприклад, я щодня не можу виїхати на маршрут. Усі тролейбуси, які надають, – несправні. Зокрема, на них «лиса» гума, і це взимку! Як мені їхати, наражати людей на небезпеку?!. Адже я відповідаю за життя пасажирів», – розповідає профспілковий активіст.

​Ці та інші проблеми Андрій Самко та його однодумці озвучили керівникові Куренівського депо Русланові Коробчуку, але ситуація не змінилася, стверджує профспілковець.

Немає необхідності в понаднормовій праці на підприємстві. Це би збільшило зарплату? Так, це хотілося б зробити. Але ми, не порушуючи закону, цього не робимо

Але чи не найважливіший момент, на який намагаються вплинути активісти профспілки, – це розміри зарплати водіїв та інших працівників, які, на їхню думку, штучно занижуються. Ідеться про те, що коли водій тролейбуса працює понаднормово, – йому не платять за ці години подвійної суми, а оформлюють понаднормову працю як друге робоче місце – «за сумісництвом». Ця та інші доплати могли б збільшити зарплатню працівникам депо, однак керівництво навмисне оформлює працівників «на дві роботи за сумісництвом», щоб економити на них гроші, підсумовує Самко.

Радіо Свобода звернулося до виконувача обов’язків директора Куренівського депо Руслана Коробчука. Однак він запевнив: його дії щодо профспілки, а також щодо нарахування зарплат його підлеглим не порушують закону.

«Немає необхідності в понаднормовій праці на підприємстві. Це би збільшило зарплату? Так, це хотілося б зробити (підвищення зарплатні – ред.). Але ми, не порушуючи закону, цього не робимо», – каже він.

​Що ж до звільнення через довідки про хворобу, оформлені з порушеннями, Руслан Коробчук підтвердив цей факт. Також він визнав те, що з-поміж усіх працівників транспортного підприємства на цій підставі звільняли тільки членів «Вільної профспілки залізничників України». Але звільняли відповідно до закону, і так само законним способом вони можуть поновитися через суд, додає керівник депо.

Декілька спроб Радіо Свобода поговорити з працівниками тролейбусного депо, які не пов’язані з профспілками, виявилися марними. І ті, хто підтримують, і ті, хто засуджують дії профспілковців, категорично відмовлялися давати коментарі.

Директор навіть не приховує, що має на меті знищити профспілку. Не виключаю, що може бути і фізична розправа

Причина в тому, що керівництво депо тисне на рядових працівників, які не згодні з його політикою, а то й залякує їх, стверджує юрист, що спеціалізується на трудових правах, Віталій Дудін.

«Директор навіть не приховує, що має на меті знищити профспілку. Так, на ранковому інструктажі він заявив, що цієї профспілки на підприємстві не буде – він зробить усе можливе. І – опускається до прямих погроз працівникам. Не виключаю, що може бути і фізична розправа», – припускає Віталій Дудін.

​Під час активної фази протестів на зустріч із працівниками і з керівником Куренівського депо приїжджали і громадські й політичні активісти, які хотіли підтримати профспілку, і посадовці комунального підприємства «Київпастранс», до якого входить це депо.

​Утім, нині прес-секретар комунального підприємства «Київпастранс» Анна Бондар стверджує, що конфлікт вичерпано, і хто мав рацію, а хто не мав, вирішить суд.

Справа передана до суду, і упродовж кількох днів яке рішення суд ухвалить – те й буде правильним

«Насправді «ситуація закінчилася». Голодування представники профспілки закінчили, бо розпочався діалог. Хто має рацію, хто ні? Ми вважаємо так, вони – інакше. Але справа передана до суду, і упродовж кількох днів яке рішення суд ухвалить – те й буде правильним», – заявила вона.

Тим часом і правники, і громадські активісти, які виступили на підтримку бунтівної профспілки, визнають, що проблемі, озвучені профспілковцями, є загальними для комунальних та для частини приватних підприємств в українських містах. Так, координатор руху «Січ» Євген Карась визнає, що нехтування технікою безпеки, різні методи заниження зарплатні працівникам та сприяння одним профспілковим організаціям у порівнянні з іншими є «хворобою» низки підприємств у Києві та столичному регіоні. Однак, за його словами, зазвичай працівники не повідомляють про це медіа, боячись бути звільненими.