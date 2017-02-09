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09 Лютий 2017, Київ 22:54
Політика

«Берлінале» не забуває про Олега Сенцова

Архівне фото – на «Берлінале» 2016 року виступали за звільнення Олега Сенцова

Архівне фото – на «Берлінале» 2016 року виступали за звільнення Олега Сенцова

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На міжнародному кінофестивалі «Берлінале» покажуть документальний фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». 11 лютого відбудеться світова прем’єра «Процесу» на фестивалі, що стартував у четвер у столиці Німеччини і триватиме 10 днів. Спеціальний показ організований спільно з Європейською кіноакадемією, яка домагається звільнення Олега Сенцова.

Режисер Аскольд Куров два роки працював над фільмом про те, як після анексії Криму російські спецслужби схопили, звинуватили в тероризмі і засудили його колегу Олега Сенцова. Назва фільму – «Процес» – нагадує режисерові про відомий роман Франца Кафки з такою ж назвою.

Плакат фільму «Процес»

Плакат фільму «Процес»

В інтерв’ю Радіо Свобода Куров поділився, чому саме він вирішив узятися за цю тему: «Хотілося розповісти одразу і про Олега і як про людину, і як про режисера, і про його близьких, і про саму цю справу і процес, і про контекст, у якому все це відбувається. Це було, напевно,

«Процес» хоч і знятий російським режисером, та зроблений у чесько-польсько-естонській копродукції: у Росії спонсорувати фільм про сфабриковану ФСБ політичну справу ніхто не наважився, каже режисер.

Аскольд Куров, який знімав засідання суду в російському Ростові-на-Дону, де судили його українського колегу, поділився думками про одну з найважливіших сцен фільму.

«Промови Сенцова на суді розійшлися на цитати»

У Ростові я побачив дівчину, активістку, яка прийшла на суд у майці з цитатою з Сенцова: «Навіщо вирощувати нове покоління рабів». Справді, його промови розійшлися на цитати
Аскольд Куров

«Це підсумкове слово Олега і взагалі промови Олега. Видно було, що він до них готувався, все продумував, і це було, звичайно, зверненням не стільки до суду, скільки до глядачів, до тих, хто хотів від першої особи почути, що він про це думає. Його заклик не боятися на багатьох справив враження. У Ростові після його останнього слова через кілька днів я побачив дівчину, активістку, яка прийшла на суд у майці з цитатою з Сенцова: «Навіщо вирощувати нове покоління рабів». Справді, його промови розійшлися на цитати».

Олег Сенцов був затриманий представниками російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, анексованого Росією.

Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс його ім’я у список політв’язнів.

Україна на «Берлінале-2017»

«Берлінале» – міжнародний кінофестиваль, який вважається одним із найпрестижніших і найбільш відвідуваних кінофестивалів світу, щорічно проходить у столиці Німеччини.

У конкурсній програмі кінофестивалю Україну представлятиме документальна стрічка українсько-німецького виробництва «Школа № 3». Вона боротиметься за приз у секції фільмів для молодої аудиторії − Generation 14plus. Стрічка розповідає історію учнів школи міста Миколаївка, що на Донеччині. Влітку 2014 року це місто постраждало від потужних військових дій під час боїв за визволення Слов’янська. У фільмі звучать монологи 13 учнів 8–10 класів миколаївської школи. Кожна історія пов’язана з якимось предметом, що має найважливіше значення для кожного з героїв.

Поза конкурсом на європейському кіноринку продемонструють іще чотири українські фільми – «Мустафа», «Слуга народу-2», «5-а терапія» та «Мир Вашому дому».

Над матеріалом працювали: Людмила Ваннек, Дмитро Волчек

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    Людмила Ваннек

    На радіо Свобода від 1993 року, в українській редакції – від 1995 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, працювала на сцені українських та німецьких театрів та на телебаченні. Переможець міжнародного конкурсу поп-музики в Сараєво. Редактор і ведуча програм «Світ у новинах», «Міжнародний щоденник», «Виклик», «Свобода сьогодні», «Свобода за тиждень», випусків новин. Багато працює над рекламою передач.

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