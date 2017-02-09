«Берлінале» не забуває про Олега Сенцова

На міжнародному кінофестивалі «Берлінале» покажуть документальний фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». 11 лютого відбудеться світова прем’єра «Процесу» на фестивалі, що стартував у четвер у столиці Німеччини і триватиме 10 днів. Спеціальний показ організований спільно з Європейською кіноакадемією, яка домагається звільнення Олега Сенцова.

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Режисер Аскольд Куров два роки працював над фільмом про те, як після анексії Криму російські спецслужби схопили, звинуватили в тероризмі і засудили його колегу Олега Сенцова. Назва фільму – «Процес» – нагадує режисерові про відомий роман Франца Кафки з такою ж назвою.

В інтерв’ю Радіо Свобода Куров поділився, чому саме він вирішив узятися за цю тему: «Хотілося розповісти одразу і про Олега і як про людину, і як про режисера, і про його близьких, і про саму цю справу і процес, і про контекст, у якому все це відбувається. Це було, напевно,

«Процес» хоч і знятий російським режисером, та зроблений у чесько-польсько-естонській копродукції: у Росії спонсорувати фільм про сфабриковану ФСБ політичну справу ніхто не наважився, каже режисер.

Аскольд Куров, який знімав засідання суду в російському Ростові-на-Дону, де судили його українського колегу, поділився думками про одну з найважливіших сцен фільму.

«Промови Сенцова на суді розійшлися на цитати»

У Ростові я побачив дівчину, активістку, яка прийшла на суд у майці з цитатою з Сенцова: «Навіщо вирощувати нове покоління рабів». Справді, його промови розійшлися на цитати

«Це підсумкове слово Олега і взагалі промови Олега. Видно було, що він до них готувався, все продумував, і це було, звичайно, зверненням не стільки до суду, скільки до глядачів, до тих, хто хотів від першої особи почути, що він про це думає. Його заклик не боятися на багатьох справив враження. У Ростові після його останнього слова через кілька днів я побачив дівчину, активістку, яка прийшла на суд у майці з цитатою з Сенцова: «Навіщо вирощувати нове покоління рабів». Справді, його промови розійшлися на цитати».

Олег Сенцов був затриманий представниками російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, анексованого Росією.

Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс його ім’я у список політв’язнів.

Україна на «Берлінале-2017»

«Берлінале» – міжнародний кінофестиваль, який вважається одним із найпрестижніших і найбільш відвідуваних кінофестивалів світу, щорічно проходить у столиці Німеччини.

У конкурсній програмі кінофестивалю Україну представлятиме документальна стрічка українсько-німецького виробництва «Школа № 3». Вона боротиметься за приз у секції фільмів для молодої аудиторії − Generation 14plus. Стрічка розповідає історію учнів школи міста Миколаївка, що на Донеччині. Влітку 2014 року це місто постраждало від потужних військових дій під час боїв за визволення Слов’янська. У фільмі звучать монологи 13 учнів 8–10 класів миколаївської школи. Кожна історія пов’язана з якимось предметом, що має найважливіше значення для кожного з героїв.

Поза конкурсом на європейському кіноринку продемонструють іще чотири українські фільми – «Мустафа», «Слуга народу-2», «5-а терапія» та «Мир Вашому дому».

Над матеріалом працювали: Людмила Ваннек, Дмитро Волчек