Сенцов і Кольченко: умови для звільнення «ще не дозріли»

Україна отримала від Росії чергову відмову у видачі кінорежисера Олега Сенцова й анархіста Олександра Кольченка. Російський МЗС надіслав до Києва листа, в якому вказав, що відправка обох кримчан на українську територію неможлива, оскільки вони є «громадянами Росії». Кореспондент «Крим.Реалії» з'ясовував, як на це повідомлення відреагували родичі й адвокати політв'язнів, і що тепер чекає Олега та Олександра.

Новий лист Міністерства закордонних справ Росії з приводу Олега Сенцова й Олександра Кольченка був надісланий ще 9 січня, але оприлюднений тільки 6 лютого. У ньому в черговий раз Москва повідомляє про свою відмову Києву видавати засуджених кримчан. Своє рішення російський МЗС мотивує тим, що Сенцов і Кольченко, за їхньою версією, є «російськими громадянами», і тому на них не поширюються дії міжнародних конвенцій про обмін ув'язненими.

«Оскільки між Російською Федерацією та Україною відсутній міжнародний договір, що регулює питання подвійного громадянства, а також у зв'язку з тим, що Кольченко О. і Сенцов О. є російськими громадянами, російська сторона не вбачає підстав для передачі їх в Україну для подальшого відбування покарання», ‒ йдеться в документі.

Цього листа опублікував на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов. У своєму коментарі до нього він сказав, що Росія вважає Сенцова і Кольченка своїми громадянами незаконно і необґрунтовано.

«Це «громадянство» було примусово нав'язане усім кримчанам одночасно з анексією Криму. Обидві ці дії Росії є нікчемними, згідно з міжнародним правом», ‒ наголосив Пєтухов і пообіцяв продовжити боротьбу за звільнення кримських політв'язнів у Європейському суді з прав людини та за допомогою міжнародних організацій.

«Громадяни Росії» мимоволі

Російська влада вже вдруге відповідає подібним чином на заклики офіційного Києва передати Сенцова і Кольченка. Вперше Міністерство юстиції України звернулося до російського Мін'юсту з вимогою повернути на батьківщину двох кримчан у березні 2016 року. У своєму зверненні українська сторона посилалася на норми Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року. Відповідно до цієї угоди, іноземці, засуджені на території країни-підписанта, можуть бути вислані для відбування покарання в країну свого громадянства.

Але через півроку Мін'юст Росії надіслав відповідь ‒ у передачі Сенцова і Кольченка відмовити. У документі також говорилося про те, що норми Конвенції не поширюються на цей випадок, оскільки Олег і Олександр є «громадянами Росії». У листі Мін'юсту Росії від 2016 року, так само, як і в новому повідомленні МЗС, стверджується, що «російське громадянство» обидва кримчанина набули згідно з федеральним законом «Про приєднання до Російської Федерації Республіки Крим...». Хоча самі Сенцов і Кольченко неодноразово наголошували, що від українського громадянства вони не відмовлялися, і заяв про отримання російських паспортів не писали.

Таким чином російська влада дала зрозуміти, що не збирається передавати Україні Олега та Олександра, керуючись формальними юридичними процедурами й угодами. Як відомо, один з фігурантів справи Сенцова-Кольченка Геннадій Афанасьєв був дочасно звільнений і переданий українській стороні. Його разом з іншим українським політв'язнем Юрієм Солошенком обміняли на проросійських активістів Олену Гліщинську та Віталія Діденка, засуджених в Україні за сепаратизм. Формальною підставою для звільнення Афанасьєва стало помилування, підписане президентом Росії Володимиром Путіним.

Нещодавно російський лідер зробив кілька заяв і щодо Сенцова. Путін назвав його людиною, яка «фактично присвятила своє життя терористичній діяльності». При цьому він не виключив, що кінорежисер може вийти раніше терміну.

«Рішення суду відбулося. Так, є певні правила і норми, якими ми можемо скористатися, але для цього потрібно, щоб дозріли відповідні умови», ‒ сказав Путін в грудні 2016 року, не уточнивши, в чому саме полягають ці умови.

«Росії все трин-трава»

Захист Сенцова і Кольченка, а також їхні родичі не здивувалися листу МЗС Росії про відмову у видачі кримських політв'язнів Україні. За словами адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе, по суті справи для його підзахисного нічого не змінилося, просто МЗС підтвердив позицію Міністерства юстиції Росії, озвучену раніше.

«МЗС підтримав спільну позицію Міністерства юстиції, власне кажучи. Мені здається, розділяти дві ці державні структури немає ніякого сенсу. Тому що МЗС України пропонувало у листі вирішити це питання дипломатичним шляхом. А МЗС Росії просто взяло за основу позицію Міністерства юстиції та відповіло. Я думаю, навіть ніякої перевірки не проводили, просто взяли і відповіли», ‒ сказав Дінзе в коментарі для «Крим.Реалії».

За словами адвоката Олександра Кольченка Світлани Сидоркіної, вона від самого початку боялася, що її підзахисному відмовлять у видачі, посилаючись на те, що він ‒ «російський громадянин».

«Я намагалася оскаржити автоматичне надання громадянства Саші Кольченку. Вони нам відмовили з тих самих підстав. Говорили про те, що оскільки Крим «приєднаний» до Росії, то і відповідно всі жителі Криму, згідно з цим законом, є «громадянами Росії». Зараз вони це саме повторили», ‒ зазначила адвокат.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан також назвала лист російського МЗС передбачуваним. На її думку, поки між Росією та Україною не будуть досягнуті політичні домовленості, всі формальні механізми зі звільнення політв'язнів будуть неефективними.

«Юридичні дії показали свою неефективність, вони почнуть працювати тільки тоді, коли буде домовленість на політичному рівні. Весь світ розуміє, що людина, яка має єдиний паспорт, і він український, ніяк не може бути визнана громадянином іншої країни після анексії, але російській владі все трин-трава, і міжнародні закони для них не писані», ‒ зазначила Наталя в коментарі для «Крим.Реалії».

Захист Сенцова і Кольченка вважає, що, незважаючи на відсутність результату, потрібно продовжувати використовувати всі можливі формальні механізми для звільнення кримчан.

«Путін же сказав, що мають дозріти умови, за яких Сенцова мінятимуть. Відповідно, можливо, обставини складуться таким чином, що сьогодні одну відповідь дали, завтра іншу відповідь дали», ‒ сказав адвокат Дмитро Дінзе.

Захисники Сенцова і Кольченка пройшли всі інстанції в Росії і подали скаргу до Європейського суду з прав людини. За інформацією Світлани Сидоркіної, в ЄСПЛ зареєстрували скаргу, але поки не взяли її до розгляду.

Олег і Олександр позбавлені волі вже майже три роки. Їх заарештували на початку травня 2014 року. Наразі Сенцов перебуває у виправній колонії №1 російського міста Якутська, а Кольченко відбуває покарання в Копейську Челябінської області Росії. На стан здоров'я вони не скаржаться. Обидва багато читають, Сенцов написав 5 нових сценаріїв, а Кольченко освоює професію токаря по дереву.

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