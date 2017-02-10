Радіо Свобода Daily: «захоплення» Криму до Майдану

Доброго ранку!

Росії планувала захоплення Криму ще до Майдану?

Україна має докази, що операція захоплення Росією Криму готувалася ще до Євромайдану, заявив журналістам міністр юстиції Павло Петренко. Відповідні документи українська сторона передала до Європейського суду з прав людини. «Це підтверджується тим, що Російська Федерація несанкціоновано збільшила свій військовий контингент… Вони вели активну підривну і розвідувальну роботу в місцевих органах влади Криму, і це зафіксовано документально», – зазначив міністр. За словами Петренка, активна фаза початку цього процесу почалася ще у 2013 році, тож зібрані матеріали спростовують версію Росії, що анексія Кримського півострова стала реакцією на події в Україні.

Буде меморіал?

Київська міська рада дозволила розробку проекту меморіального комплексу, присвяченого загиблим під час подій Майдану. Адреса момеріалу - Алея Героїв Небесної сотні, 3. Орієнтовна площа становитиме 1,23 гектари.

Буде «безвіз»?

Із посиланням на дипломатичні джерела кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі повідомив, що безвізовий режим між Україною і Європейським союзом може набути чинності 12 червня. А механізм припинення безвізового режиму, від якого залежить питання про візову лібералізацію для громадян України, Європарламент схвалить без голосування. І статися це може 13 лютого.

Міжнародне посвідчення водія

Відтепер у всіх територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України можна буде отримати міжнародне посвідчення водія. Видається документ без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія, терміном дії на 3 роки. Вартість послуги становитиме близько 34 гривень. Завдяки ньому розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами, а також воно має важливе значення для громадян, що тривалий час перебувають за кордоном.

Бійка депутатів через «енки»

Депутати від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко та Іван Мельничук побились у Верховній Раді (найбільше дісталось піджаку Лещенка). Причина в тому, що він звинуватив Банкову у спробі дестабілізувати роботу антикорупційного комітету. Його колега у фракції Іван Мельничук назвав це брехнею, і після словесної суперечки чоловіки обмінялись штурханами. Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв також вважає, що саме з вини Адміністрації президента депутати найбільшої фракції в парламенті прогулюють засідання. На Банковій ці звинувачення назвали «маячнею». Для тих, хто хоче розібратись у цій заплутаній ситуації, пропонуємо почитати ось цей матеріал нашої парламентської кореспондентки.

«Україна»

830 років тому – в 1187 році – з’явилася перша письмова згадка слова «Україна». Про первинне значення, про те, яка еволюція відбулася із цією назвою, як вона трансформувалась та набувала нових змістів і стала назвою країни, а потім і держави, – Радіо Свобода розпитувало істориків Кирила Галушка та Андрія Плахоніна.

Фільм «Кіборги» не про війну, а про мир

Крім цього, Радіо Свобода побувало на знімальному майданчику фільму «Кіборги», який став одним із переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно (ось відео). Стрічка є художньою, але знімається за мотивами реальних подій. Загальний бюджет становить майже 48 мільйонів гривень, Держкіно дає половину від цієї суми. Фільм планується завершити до кінця цього року. Прем’єра фільму відбудеться 6 грудня 2017 року, до Дня Збройних сил України.

Покинуті «друзі наші менші»

І на завершення трохи зворушливих фото. Покинуті на Донбасі тварини стали героями виставки у київському метро. «Тваринам, які втратили під обстрілами свій дім і «прибились» до військових, зараз важливе лише одне – щоб їхній новий господар лишився живим, бо він є другом, який захистить», – кажуть організатори виставки. Більше фотографій за посиланням.

Турбуйтесь одне про одного, адже так виявляється любов!

Ваше Радіо Свобода Daily