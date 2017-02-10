Рано чи пізно Росія виконає рішення Страсбурзького суду щодо Криму – Ліщина

Росія несе відповідальність за всі порушення на території Криму, як морально-етичного, так і фінансового характеру, після його окупації, а саме з 26 лютого 2014 року. Цей факт Україна намагається довести у Європейському суді з прав людини, розповів урядовий уповноважений у цій організації Іван Ліщина. Представник Міністерства юстиції України стверджує, що сам по собі факт визнання – серйозне питання у міжнародних відносинах.

Україна будує свою позицію щодо Криму «на трьох китах»: Київ втратив контроль над Кримом, починаючи з 26 лютого 2014 року; головний винуватець – Російська Федерація; Кремль контролює півострів, – розповів в ефірі програми «Ваша Свобода» Іван Ліщина, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

«Виграємо в цій частині – буде рішення Євросуду (з прав людини), яке можна використовувати в будь-яких політичних переговорах. Рішення суду набуде остаточної сили – нам не треба буде вже доводити ні агресії, ні окупації. Після цього наступний крок з юридичної точки зору – встановлення відповідальності Російської Федерації за порушення прав людини у Криму, починаючи з дати, коли Україна втратила контроль над півостровом», – каже Ліщина.

Росія сприймала Крим як заручника – Казарін

Питання з Кримом не можна вирішити ані рішенням суду, ані міжнародною інстанцією, заявляє, у свою чергу, оглядач проекту «Крим.Реалії» Павло Казарін. За його словами, російське керівництво впродовж усіх «нульових» років сприймало півострів як заручника, а саме: якщо Україна дрейфуватиме на Захід – втратить АРК.

Росію не влаштовували її територіальні кордони зразка 2013 року – вона більше не отримає кордонів 2013 року

«Напевне, в російському Генштабі лежала тека з написом «Крим», яка раз на рік діставалася, туди вносилися корективи, виходячи з поточної оперативної обстановки. Просто в якийсь момент прозвучала політична «відмашка». І в лютому 2014 року ми стали свідками, як план стали втілювати в життя. Ця історія про великий перерозподіл геополітичної карти. Росію не влаштовували її територіальні кордони зразка 2013 року – що ж, вона більше не отримає кордонів 2013 року. Вони будуть якимись абсолютно іншими», – заявив журналіст.

Уповноважений України у справах ЄСПЛ Іван Ліщина стверджує: в історичній перспективі рішення Страсбурзького суду завжди виконувалися. Україна йде за критеріями, які були встановлені в рішеннях ЄСПЛ щодо конфлікту між Кіпром і Туреччиною.

Якщо Росія не визнає саме зараз, у цю секунду, в історичній перспективі рішення буде виконане

«Греція за часів «чорних полковників» відмовилася від участі в Раді Європі. Через кілька років, як демократична влада прийшла до влади, виконали всі рішення Євросуду (з прав людини). Якщо Росія не визнає і не сплатить гроші саме зараз, у цю секунду, в історичній перспективі рішення буде виконане», – вважає Іван Ліщина.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив: Україна має докази, що операція захоплення Росією Криму готувалася ще до Євромайдану. Документи про це українська сторона передала до Європейського суду з прав людини.

Спецоперація Росії, стверджує міністр, почалася ще 2013 року. Тож зібрані матеріали спростовують версію Кремля, що анексія Кримського півострова стала реакцією на Майдан. Павло Петренко вважає, що тодішній президент України Віктор Янукович та його команда знали про цей задум російських спеціальних служб.