Сергій Жадан: «Щоб потрапити в Білорусь, мені треба питати дозволу в росіян»

Український письменник Сергій Жадан, якому поставили штамп у паспорт, що йому заборонений в’їзд до Білорусі, відповів на питання Білоруської редакції Радіо Свобода.
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– Я приїхав на літературний фестиваль, тому завершу свої виступи на цьому фестивалі. А ввечері їду додому в Україну. Так, як і збирався. У мене в паспорті стоїть штамп «Заборонено в’їзд у Республіку Білорусь», і я зобов’язаний протягом трьох днів покинути вашу країну.
– А що сталося з вами цієї ночі? Як потрапили міліціонери в готельний номер?
– Це була друга година ночі, я вже спав. Вони почали відмикати двері. Були три міліціонери і, власне, «порадили» поїхати з ними. Причину не пояснили, документи не показали. Зателефонувати в посольство також не дозволили.
– Де Ви провели цю ніч?
– У Ленінському відділку міліції, в камері. Там постійно змінювалися «пасажири». Останнім о третій ранку привели громадянина Туркменистану, якого десь зловили п’яним…
– Чим міліціонери пояснили свої дії щодо вас?
– Вони сказали, що вночі ніхто не працює, тому вони не можуть нічим займатися. І тому я повинен почекати, коли в них почнеться робочий день. О 8-й годині в них почався робочий день, і мене відвезли до відділу роботи з мігрантами. Там я заповнив формуляри і пояснення. Мені поставили штамп, віддали паспорт і відпустили. Вони сказали, що Білорусь перебуває в одному візовому полі з Росією і Казахстаном, є список нев’їзних осіб. І якщо ці особи нев’їзні до Росії, то вони автоматично стають нев’їзними і в Білорусь.
– Як ви ставитеся до цієї ситуації?
– Ситуація трохи абсурдна. Що стосується того, що я нев’їзний у Росію, – я туди і не збираюся їхати, поки не закінчиться українсько-російська війна. Але те, що це автоматично стосується і Білорусі, що я не можу в’їхати на територію Білорусі, – для мене це неприємний сюрприз. Крім того, я був у Мінську минулого року, і, наскільки я зрозумів із розмови з представниками МВС, я вже тоді був у списку, але мене чомусь впустили, і заборон не було. І вчора я прилетів в аеропорт «Мінськ», і теж мене ніхто не зупиняв і ніхто нічого не сказав. Тому для мене це була повна несподіванка.
– Що Ви будете робити далі?
– Із того, що мені пояснили в міліції, ситуація досить дивна. Для того, щоб знову потрапити на територію Білорусі, мені треба звертатися в російське дипломатичне представництво, щоб мене викреслили зі списку нев’їзних. Щоб потрапити в Білорусь, мені треба питати дозволу в росіян. Я ніякого дозволу в росіян питати не буду, звертатися не буду. Тому, на жаль, приїхати в Білорусь буде неможливо.
Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода
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