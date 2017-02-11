Посольство України в Білорусі направило ноту через затримання Сергія Жадана

Посольство України в Мінську повідомило, що направило ноту до Міністерства закордонних справ Білорусі з метою отримати офіційне пояснення про причини затримання в білоруській столиці українського письменника Сергія Жадана.

Посольство нагадало у фейсбуці, що Жадан прибув до Мінська для участі в поетичному фестивалі.

Раніше в суботу перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що білоруська сторона не дала українській інформації про затримання громадянина України, що, наголосила вона, «безумовно, є порушенням».

Перед тим Сергій Жадан повідомив, що його депортували з Білорусі через те, що в’їзд йому заборонила Росія. Як написав він у фейсбуці, вночі його забрала з готелю в Мінську білоруська міліція, він ніч мусив провести в камері. Врешті йому поставили в паспорт штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

Жадан у своєму дописі запропонував українським дипломатам відреагувати на те, «коли українських поетів арештовують без пояснення й тримають у камері без причини», – наприклад, розірвавши з Білоруссю дипломатичні відносини. Цю пропозицію переважно розкритикували читачі в коментарях.

Раніше, на початку лютого, про таку саму ситуацію з примусовим затриманням посеред ночі в готелі, ночівлею у відділку міліції і «рекомендацією» якнайшвидше залишити Білорусь через заборону на в’їзд, яку наклала свого часу Росія, повідомляв журналіст «Громадського телебачення Донбасу» Віталій Сизов, що раніше також співпрацював із Радіо Свобода.

Росія і Білорусь разом із початку 2000-го року формально становлять так звану «союзну державу» як наддержавне утворення. Але вона досі існує переважно на папері. Серед небагатьох реальних наслідків – відсутність прикордонного паспортного контролю на білорусько-російському кордоні як на «внутрішньому кордоні союзної держави». Донедавна така можливість для іноземців незаконно потрапити на територію Росії не викликала в Москві особливої стривоженості. Та останнім часом, із різкими розширеннями російських «чорних списків» із заборонами іноземцям на в’їзд, ситуація змінилася. Наразі Москва, як виглядає, домоглася від Мінська виконувати її вказівки щодо недопуску «небажаних осіб».