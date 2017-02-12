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12 Лютий 2017, Київ 20:06
Фотогалереї

У співавторстві з «вандалами». Виставку Чичкана відкрили вдруге (фотогалерея)

12 лютого у Києві відбулося повторне відкриття виставки художника Давида Чичкана «Втрачена можливість» в її нинішньому стані. Під час відкриття відбулася лекція юриста і правозахисниці Ксенії Проконової про можливості правових дій при нападах та знищенні творів мистецтва. Виставка працюватиме до 26 лютого.

На виставці з’явився новий експонат – запис камер спостереження в день, коли виставку пошкодили. Тепер пошкодженні роботи накрили прозорим пластиком, на місці знищених робіт розмістили зменшені копії.
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