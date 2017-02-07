У Києві невідомі розгромили виставку Чичкана про Україну після Майдану

У Києві невідомі розгромили виставку українського художника Давида Чичкана «Втрачена можливість», яка проходить у Центрі візуальної культури. Про це Радіо Свобода повідомили працівники Центру.

За їхніми словами, близько 18:00 15 осіб із закритим обличчям увірвалися до приміщення ЦВК.

«Нищили роботи, знищили всі роботи. Залишили на стінах написи, частину робіт забрали з собою, проломили стіну – і втекли», –повідомила представник центру.

Працівники центру викликали поліцію, наразі на місці події працює слідча група.

При цьому у центрі візуальної культури центрі заявляють, що вже від п’ятниці, 3 лютого, їм почали надходити погрози.

2 лютого у Центрі відкрилася виставка «Втрачена можливість» художника Давида Чичкана. Виставка присвячена війні та ситуації після Майдану в Україні. Як йдеться в описі події, на думку автора виставки, Майдан для українського суспільства – це втрачена можливість здійснити соціальну революцію: не захистити гідність, а врешті здобути гідні умови життя.