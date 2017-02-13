Радіо ONLINE: чи стане інтернет-радіо альтернативою FM-радіостанціям?

Діана Токмань

Чи перейде радіомовлення повністю в інтернет, чи тільки утвердиться як потужний конкурент FM-радіостанцій? Як ці процеси ідуть в Україні – дослідило Радіо Свобода з нагоди Всесвітнього дня радіо, який відзначають 13 лютого.

Радіо «Сковорода» – український приклад успішної роботи радійників в мережі. Один із його засновників Володимир Бєглов каже, що це найлегший шлях працювати вільно та без цензури», адже саме в мережі є всі шанси створити майданчик без конкретного власника чи інвестора.

Ми хотіли бути, даруйте за пафосність, незалежними журналістами і вільною радіостанцією

«Online-радіо – це така собі реакція професіоналів на традиційні медіа. Всі, хто стояв біля витоків «Сковороди», дуже часто стикались якщо не з цензурою, то з малозрозумілою редакційною політикою, з вживанням джинси, з жорсткими форматами, які не передбачали поваги до слухачів. Ми хотіли бути, даруйте за пафосність, незалежними журналістами і вільною радіостанцією», – пояснює Володимир Бєглов.

За словами співзасновника, всього лише за рік «Сковорода» знайшла свого слухача і рекламодавця, і тепер радіостанцію вмикає близько 5000 слухачів, «переважно свідома молодь віком від 25 до 35 років».

«Наші слухачі: молоді люди, що є освіченими, які спілкуються англійською мовою. Для них важливе так зване life long learning. Це люди, які мають можливість їздити на машинах, але їздять на велосипедах, як результат власного вибору», – так описує аудиторію Радіо «Сковорода» Володимир Бєглов.

До того ж, працювати online простіше, бо туди менше втручається держава, та й із розвитком в Україні та світі 3g і 4g інтернету – більшість людей вже найближчим часом будуть користуватися мережею.

Радіо у зручному форматі

Нині веб-мережа для радійників – це цивільний простір, який керується більше кримінальним кодексом, аніж законам про медіа, зауважує виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників Катерина М’ясникова.

Ви можете, навіть, не дай Бог, онлайн-радіо Філіпа Кіркорова зробити в Україні

«На пострадянському просторі, коли держава не виказує значної уваги до медіа – це гарний знак. Є загальні вимоги. Тобто відсутність закликів про повалення державності, не розпалювання національної та міжрасової ворожнечі. Ви можете, навіть, не дай Бог, онлайн-радіо Філіпа Кіркорова зробити в Україні. Це не буде поза законом», – каже М’ясникова.

Наразі Україна переживає стрімке зростання online-мовників, констатує медіа експерт Роман Заєць.

«В Україні зараз «бум» інтернет-радіо. Тому, що це зручно. Стільки пристроїв де є інтернет: лептопи, планшети. Особливо смартфони. Кількість пристроїв постійно зростає», – розповідає експерт.

За словами Романа, в Європі ця тенденція спостерігається давно. Приміром, Норвегія є першою країною, яка цього року повністю відмовилась від FM-мовлення. Швейцарія планує це зробити у 2020 році, на черзі також – Данія та Великобританія.

Головний критерій успішності – цікавий контент

Якщо в Європі онлайн та FM-ефір – подібні, то український слухач шукає альтернативу звичному радіо саме в мережі, наголошують експерти.

Буде революція в контенті, яка має відбутись найближчим часом

«Я швидше розділяю думку, що буде революція в контенті, яка має відбутись найближчим часом. Що ми маємо наразі на класичному радіо: музику, короткий спіч ведучого і знову музику. Такий собі бідний варіант радіостанції. Все залежить від того, хто запропонує кращий контент», – пояснює Роман Заєць

Тому, зазначає Роман Заєць, аби втримати позиції, FM-станціям треба більше експериментувати з наповненням ефіру. Головний критерій успішності – цікавий контент.