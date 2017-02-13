Білоруська економіка трималась на еліті, яка була кращою, ніж в Україні, та субсидіях Росії – економіст

Успіх білоруської економіки полягав у тому, що вона отримувала величезну ренту від Росії, а ще у тому, що якість її еліт була кращою за українську, вважає старший економіст та член Наглядової ради центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Володимир Дубровський. Проте зараз Росія вже не спроможна утримувати економіку Білорусі, тож попереду в Мінська – непевне майбутнє, додає економіст.

– Що може змусити країну запроваджувати податок на людей, які не працюють?

– Це просто може бути дурниця така сама, як у нашого міністра Реви (Андрій Рева, міністр соціальної політики України – ред.), який вважає, що Пенсійний фонд наповнюються виключно за рахунок ЄСВ і відповідно будь-яка людина, яка має колись отримувати пенсію, має сплачувати податок, чи вона безробітна, домогосподарка чи будь-що. Я не думаю, що в Білорусі вже настільки все погано, що їм просто нема іншого виходу, ніж запроваджувати такий податок. Я думаю, що це радше просто породження соціалістичного мислення.

– У стосунках із Росією в Білорусі ситуація така, що практично немає галузі, де б проблем не було – виглядає так, що стосунки дійшли до того моменту, коли вони мають якісно змінитися. І як, на вашу думку, вони мають змінитися, якщо це станеться?

Білоруська економіка дуже залежить від російської. Росія насправді вже неспроможна годувати Білорусь. У Росії самої настають величезні проблеми

– Білоруська економіка дуже залежить від російської. Тобто, за підрахунками білоруського економіста Ярослава Романчука, Білорусь на 20% майже отримувала просто ренту від Росії. Тобто 20% економіки – це був подарунок від Росії. Звісно, втратити 20% свого ВВП країні важко, і я думаю, що білоруси зараз готуються до такої кризи, бо Росія насправді вже неспроможна годувати Білорусь.

У Росії самої настають величезні проблеми, і я думаю, що білоруська влада зараз замислилася над цим, але швидко перебудувати економіку – це дуже важко. Економіка весь час орієнтувалася на російський ринок, на російські енергоносії, на те, що вона їх утримувала, наприклад, без жодних податків, а потім експортувала за світовими цінами. Зараз такого вже немає і не буде більше.

– Багато українських політиків досить часто ставлять Білорусь у приклад українцям. І близько 60% українців схвально дивляться на діяльність лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Як, на вашу думку, це можна пояснити?

Білорусь отримала у спадок набагато кращу якість еліти, ніж Україна. В Україні еліта винищувалася

– Білорусь отримала у спадок набагато кращу якість еліти, ніж Україна. В Україні еліта винищувалася і певною мірою емігрувала до великого центру, бо були лідери, і Хрущов, і Брежнєв, які походили з України, і вони брали до себе своїх земляків. Натомість у Білорусі лідерами були люди, які походили з партизанського підпілля, люди, які проявили свої лідерські якості ще під час війни. І тому, наприклад, після того, як дозволили утворювати спільні підприємства, – Білорусь була лідером з утворення спільних підприємств із західними компаніями. В Білорусі відкрився перший «Макдональдс» і багато чого іншого. Білорусь була доволі прогресивною в радянські часи, і там дійсно вдалося зберегти цей порядок. Вона не проходила через такі важкі випробування, як Україна в 1990-і роки. Саме тому там деякі речі – такі, як соціальні стандарти, як освіта і медицина і інше, – воно дійсно працює краще, ніж в Україні. Треба це визнати.

– В офіційних новинах Олександр Лукашенко фігурує як «міцний господарник», і цей його образ виглядає дуже привабливим для багатьох українців, в яких є ще дуже сильний попит на патерналізм.

– Він дійсно є сильний господарник. Він дійсно дуже потурає патерналістам. В Білорусі патерналістів не менше, ніж в Україні, і тому патерналісти його люблять. Але просто треба розуміти, що той відносний успіх, який має Білорусь, тримається на двох речах.

Перше – це відносно висока якість номенклатури, якої в Україні не було, і тому в Україні це неможливо було відтворити. Тобто коли в Україні намагалися, наприклад, регулювати ціни – то просто продукти зникали. В Білорусі регулювання цін працювало. Тільки такий приклад уже доводить, що те, що сталося в Білорусі, в Україні не було можливо.

Росія маленьку Білорусь – Білорусь все ж таки вп’ятеро менша за Україну – могла собі дозволити утримувати як такого собі сателіта. Утримувати Україну на такому рівні Росія просто не могла собі дозволити і ніколи не намагалася

А по-друге, власне політика Росії, яка маленьку Білорусь – Білорусь все ж таки вп’ятеро менша за Україну – могла собі дозволити утримувати як такого собі сателіта. Утримувати Україну на такому рівні Росія просто не могла собі дозволити і ніколи не намагалася. Хоча де в чому, наприклад, продажом дешевого газу, теж намагалася тримати українську еліту на короткому повідку.

Але, як сказано у Біблії: «Не ревнуй грішниковій славі: про страхіття кінця його не знаєш бо». Що станеться з Білоруссю, коли зараз у Росії почнуться процеси розпаду – це дуже непокоїть і моїх білоруських друзів, і, я думаю, і пересічних білорусів теж, бо вони всі визнають свою залежність від Росії.

Єдине, що вселяє надію, – це ті люди, які виїхали з Білорусі. Можливо, вони колись повернуться і зможуть Білорусь витягнути

Єдине, що вселяє надію, – це ті люди, які виїхали з Білорусі. Білорусь була однією з країн, яка тримала чи не перше місце за втечею мізків. Тобто з Білорусі дуже багато людей поїхало, в тому числі і в Україну, до речі. І, можливо, ті люди, які поїхали, можливо, вони колись повернуться і зможуть Білорусь витягнути.

Що станеться, коли буде сипатися російський ринок і все, що з ним пов’язане, – оце дуже велике питання

Те, що там зараз, – це неконкурентоздатна система, в якій є окремі острівки у приватному секторі, які є конкурентоздатними, але вони економіку не витягнуть. А що станеться, коли буде сипатися російський ринок і все, що з ним пов’язане, – оце дуже велике питання.