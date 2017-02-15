У Запоріжжі працівники «швидкої» протестували проти реформування їхньої служби (відео)

У середу в Запоріжжі під стінами обласної державної адміністрації відбулася акція протесту лікарів швидкої допомоги регіону проти перетворення їхньої служби на парамедичну. У заході взяли участь понад 200 осіб, серед яких були медичні працівники як обласного центру, так і населених пунктів регіону – міст Пологів, Бердянська, Василівки тощо. Учасники мітингу заявляють, що запропоновані зміни позначаться на якості обслуговування пацієнтів і своєчасності надання їм необхідної медичної допомоги, також лікарі «швидкої» після переведення в парамедиків втратять медичну кваліфікацію і надалі не зможуть працювати за фахом. Активісти поспілкувалися із заступником міського голови Анатолієм Пустоваровим. Той заявив, що хоча служба і не підпорядковується міській владі, але вона надає послуги населенню міста, тому в мерії підтримують вимоги протестувальників і готові брати участь у робочій комісії з реформування «швидкої допомоги». Очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль також висловився на підтримку учасників акції.