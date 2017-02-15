Неля Штепа не хоче обміну в ОРДЛО, бо боїться розстрілу (відео)

Колишній мер Слов’янська Неля Штепа у розмові із Радіо Свобода заявила, що представники силових структур пропонували їй обмін на українців, які утримуються в полоні угруповань «ЛНР» і «ДНР». Штепа відмовилася, побоюючись за власне життя. У січні цього року екс-мер потрапила у «списки на обмін», які оприлюднила народний депутат Надія Савченко, під номером 517. Штепу затримали у липні 2014 року. Восьмого жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.