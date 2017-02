Крим і Twitter. Чи Трамп поверне Крим Україні?

Президент США Дональд Трамп 15 лютого написав у Twitter, що «Росія забрала Крим» в України під час перебування при владі в Сполучених Штатах адміністрації його попередника Барака Обами. «Чи Обама був зам’який до Росії?» – додав Трамп. Крім того, президент США назвав такими, що не відповідають дійсності, повідомлення преси про можливі контакти його радників з чільними представниками російської розвідки.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс того ж дня закликав зміцнювати НАТО, бо надії на партнерство з Росією розвіялися. А 14 лютого речник Білого дому Шон Спайсер заявив на прес-конференції, що президент Трамп очікує від російського уряду деескалації конфлікту в Україні і повернення Криму. Це сталося після того, як Флінн визнав, що ввів в оману чиновників з команди президента Дональда Трампа щодо своїх контактів з послом Росії у США.

Що означають для Києва останні заяви команди Дональда Трампа щодо Криму та Донбасу та від чого залежатиме майбутнє відносин Америки з Україною та Росією?

Трампу набридли обвинувачення про угоду з дияволом – Баунов

Директор нью-йоркської недержавної організації Eurasia Democracy Initiative Пітер Залмаєв вважає, що вся низка останніх заяв Дональда Трампа та його команди щодо України є спробою «зберегти обличчя» у світлі відставки радника Білого дому з питань національної безпеки Майкла Флінна. Залмаєв стверджує, що з метою відвернути увагу від скандалу Трамп також обвинуватив спецслужби у розкритті інформації ліберальним ЗМІ.

«Зараз для «збереження обличчя» він повинен робити реверанси у бік України та визнання її суверенітету. Це почалося ще два тижні тому, у виступі його посла в ООН Ніккі Гейлі, це було і вчора (14 лютого – ред.), коли виступив Шон Спайсер, його речник. Це спроба адміністрації зберегти обличчя посеред такого хаосу, який зараз настав у Вашингтоні після відставки Флінна», – сказав Залмаєв у коментарі Радіо Свобода.

А от російський політолог, голова міжнародного відділу московського центру Карнеґі Олександр Баунов вважає, що таким чином Дональд Трамп просто демонструє свою незалежність. Баунов нагадує: під час виборчої кампанії Трамп робив дружні заяви на адресу російського президента Володимира Путіна, однак із них поки що нічого не вийшло. Аналогічно, стверджує Баунов, може статися і з останніми озвученими позиціями. У Кремлі ж, на думку політолога, змушені миритися із такими коливаннями американського президента, бо не мають важелів впливу на нього.

«Я думаю, йому трохи набридло, що його весь час обвинувачують в угоді з дияволом, на нього дуже багато тиснуть у російському напрямі», – пояснив Баунов. Доля американсько-російських відносин вирішиться від особистих зустрічей президентів та міністрів закордонних справ США та Росії, вважає він.

«Думаю, перед зустріччю з Путіним йому потрібно зобразити повну незалежність, підкреслити, що зв’язок (з Росією – ред.) значною мірою вигаданий. Він робить це доступними йому засобами – Твіттер, заяви прес-секретаря», – сказав російський політолог.

Трамп може надати Україні летальну зброю – Каратницький

Хоч є сумніви, чи вслід за словами Трампа про повернення Криму будуть і дії, навіть такі символічні заяви є важливими для України, стверджує український політтехнолог Тарас Березовець. За його словами, українське питання не перебуває на порядку денному нової адміністрації, і повернути його туди буде складно.

«Для нас важливі заяви – кожна, навіть така символічна заява вчорашня, яку цитував Шон Спайсер. Наскільки це буде мати практичні наслідки, це велике питання, але все це буде вирішуватися в ході зустрічі особистої Порошенка з Трампом, яка, можливо, відбудеться в березні, – сказав Березовець. – Оскільки обидва мають серйозне бізнес-минуле, як би це не було парадоксально, але Трампу домовитися з Порошенком буде набагато легше, ніж з тим же самим Путіним», – каже Березовець Радіо Свобода.

Журналіст і аналітик таких видань, як The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, а також Foreign Affairs Адріан Каратницький наголошує, що в разі погіршення відносин із Москвою у майбутньому імпульсивний Дональд Трамп може навіть надати Україні летальну зброю. За його словами, внаслідок впливу зовнішньополітичного та безпекового істеблішменту, а також експертів, які обслуговуватимуть адміністрацію Трампа, політика США щодо Росії може швидко загостритися.

«Якщо будуть ускладнення в співпраці з Росією, відносини можуть дуже швидко піти в протилежному напрямку. У такому контексті може бути зрозуміла політика надавання летальної зброї (Україні – ред.)», – сказав Каратницький.

Залмаєв стверджує, що у найближчому часі загострення санкцій проти Росії очікувати не варто, але й послабити їх Трамп не зможе внаслідок тиску Конгресу і після скандалу із Флінном. Майбутнє відносин США з Україною та з Росією можна буде прогнозувати тоді, коли відбудеться левова частка призначень на ключові посади у кабінеті нового президента, а також коли від слів адміністрація США перейде до дій, вважають експерти.

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія не планує повертати Україні Крим. «Ми свої території не повертаємо. Крим є територією Російської Федерації», – повторила Захарова позицію Москви, коментуючи слова представника Білого дому про те, що президент США Дональд Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні. Прес-секретар Володимира Путіна заявив, що Росія не обговорює із закордонними партнерами питання, пов’язані зі «своєю територією».