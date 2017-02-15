Трамп критикує Іран і закликає Ізраїль утриматися від будівництва поселень

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв утримувати Іран від отримання ядерної зброї і розкритикував угоду між Тегераном і країнами-державами щодо обмеження іранської ядерної програми.

15 лютого, під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, Трамп розкритикував заяви ООН та інших міжнародних організацій щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, які, за словами президента США, є «дуже і дуже нечесними» щодо Ізраїлю.

Трамп пообіцяв більшу підтримку Ізраїлю і уряду Нетаньягу, у яких упродовж останнього часу виникли непорозуміння з адміністрацією Барака Обами.

При цьому Трамп сказав Нетаньягу, що ізраїльський уряд має «трохи утримуватися» щодо будівництва нових поселень на Західному березі Йордану, що критикує палестинська автономія.

Біньямін Нетаньягу відвідав Вашингтон з першим візитом після інавгурації Дональда Трампа на посаді президента, яка відбулася 20 січня.

Під час передвиборчої кампанії, Трамп критикував ядерну угоду щодо обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій проти Тегерана.

Один з президентських указів Трампа стосувався запровадження нових санкцій проти Ірану.