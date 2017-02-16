Генпрокурор Луценко сказав депутатам: «Платіть, або три роки тюрми»

Верховна Рада готова розглянути у встановленому порядку подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності народних депутатів за несплату податків, запевнили Радіо Свобода у парламентському регламентному комітеті. Проте один із трьох названих генпрокурором Юрієм Луценком народних обранців, стверджує – податки заплатив.

Платіть, або «три роки тюрми» – з такими словами звернувся до народних депутатів України Олександра Супруненка, Вячеслава Константіновського і Нестора Шуфрича генеральний прокурор Юрій Луценко. За словами Луценка, своє звернення він робить, спираючись на результати позапланової перевірки Державною фіскальною службою електронних декларацій народних обранців.

Стаття 212 передбачає два варіанти: або сплатити податки, і справа відповідно до закону буде закрита, або три роки тюрми

«У кожного з цих трьох депутатів, а саме Супруненка, Константіновського та Шуфрича, встановлена несплата податків на суму, відповідно, 60, 50 і 40 мільйонів гривень. Цифри округлені. У зв’язку з цим я планую найближчим часом підготувати подання до Верховної Ради. Стаття 212 передбачає два варіанти: або сплатити податки, і справа відповідно до закону буде закрита, або три роки тюрми», – сказав Юрій Луценко, звітуючи про роботу Генеральної прокуратури.

«Це помста, бо вийшов з коаліції» – Константіновський

Радіо Свобода намагалося зв’язатися із названими генпрокурором народними обранцями. Прокоментувати погодився позафракційний депутат В’ячеслав Константіновський.

«Невігласи. З Актом перевірки мене не ознайомили попередньо і за поясненнями до мене не зверталися. Якби звернулися, то я б пояснив їм все за 10 хвилин. Я у 2006-2007 роках я не був держчиновником, не працював на держпідприємстві і не мав справи з бюджетними коштами Моя сім’я мала комерційний банк, я був співвласником самого приміщення, а моя дружина була акціонером банку. Банк продали. Ми отримали біля 29 мільйонів доларів за продаж акцій і самого об’єкта нерухомості. Податки заплатили. Ці гроші задекларовані в гривні, бо до запровадження електронних декларацій не було такої вимоги – декларувати в доларах», – сказав В’ячеслав Константіновський.

Чому не висувають підозри тим, хто все життя працює на державній службі і має дорогі авто і нерухомість

Народний депутат висловив здивування, чому не висувають підозри тим, хто «все життя працює на державній службі і має дорогі авто і нерухомість», а також припустив, що звинувачення проти нього є помстою за те, що він вийшов з парламентської коаліції.

В’ячеслав Константіновський стверджує, що готовий «у присутності журналістів надати усі відповідні документи» про сплату податків.

Подання спочатку має розглянути голова Верховної Ради

У регламентному комітеті Верховної Ради запевнили, що як тільки подання на притягнення до відповідальності народних депутатів надійде від Генеральної прокуратури, його розглянуть у встановленому законом порядку.

Подання від Генеральної прокуратури надходить до голови Верховної Ради, і якщо вважає, що фактів достатньо, то він їх направляє на розгляд комітету

«Є відповідна процедура, прописана у регламенті парламенту. Спочатку подання від Генеральної прокуратури надходить до голови Верховної Ради, тобто, зараз це до Андрія Парубія. Він вивчає документи і якщо вважає, що фактів достатньо, то він їх направляє на розгляд комітету. Тоді ми оперативно розглядаємо», – сказала Радіо Свобода голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України парламентського комітету з питань регламенту Світлана Войцеховська.

Чи підтвердяться висунуті підозри і чи матимуть вони наслідки – поки під питанням. Усього ж Генеральна прокуратура спрямувала на перевірку до Державної фіскальної служби 17 електронних декларацій народних депутатів.

14 лютого Національне агентство з питань запобігання корупції отримало погоджений Міністерством юстиції «Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Відповідно до цього порядку, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК про проведення такої перевірки. Про це повідомляють суб’єкта декларування, й триває перевірка 60 календарних днів. Також логічний та арифметичний контроль декларації проводиться автоматично за допомогою програмного забезпечення реєстру декларацій. НАЗК з’ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірить на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.