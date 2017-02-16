Загальний страйк жінок у США противники Трампа запланували на 8 березня

Організатори багатотисячного «Маршу жінок», який відбувся у Вашингтоні на наступний день після інавгурації президента США Дональда Трампа та мав на меті привернути увагу до буцімто образливих висловів Трампа щодо жінок, призначили на 8 березня акцію «День без жінки».

«8-го березня, у Міжнародний жіночий день, давайте знову об’єднаємося разом у наших громадах заради «Дня без жінки», – закликали організатори у своєму Twitter.

«Марш жінок», який відбувся у столиці США, Вашингтоні та був підтриманий аналогічними заходами у багатьох містах США та світу, лише у Вашингтоні зібрав близько 500 тисяч учасників.

Організатори, які критично налаштовані щодо президента США Трампа, пообіцяли оприлюднити подробиці акції у наступні тижні.

Акція «День без жінки» ймовірно наслідує низку заходів, які відбулись у США останнім часом, або заплановані на недалеке майбутнє. Так, цього тижня у Вашингтоні відбувається неформальний страйк робітників-мігрантів з Латинської Америки, так званий «День без іммігрантів». Передбачається, що чимало людей не вийдуть на роботу, протестуючи проти політики уряду США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про заходи щодо депортації з країни нелегальних іммігрантів, які, перебуваючи на території країни, вчинили злочини. У порядку денному також питання посилення кордону США із Мексикою, через який до США щороку прибуває значна кількість нелегальних іммігрантів. Розпорядження не поширюється на іммігрантів, які перебувають у США на законних підставах.