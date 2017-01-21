Всесвітній жіночий марш відбувається у Європі – соцмережі

В Італії, Німеччині, Іспанії, Швейцарії та Великій Британії відбуваються так звані сестринські мітинги Всесвітнього жіночого маршу (Women’s march global). Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Сестринські марші стартували в Австралії та Новій Зеландії 21 січня, відкриваючи Всесвітній жіночий марш.

Загалом заплановано понад 670 анонсованих по всьому світу. Основна подія планується у Вашингтоні, округ Колумбія.

Датою проведення обрали 21 січня, наступний день після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, відомого, серед іншого, своїми дискримінаційними висловлюваннями щодо жінок. Однак, як ідеться на сайті заходу, Всесвітній жіночий марш – це «проактивний міжнародний рух, а не лише протест проти результатів американських виборів, що сколихнув людей на захист жіночих прав у відповідь на поширення риторики праворадикального популізму по всьому світу».