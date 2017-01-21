Учасники «Маршу жінок» висловлять незгоду з Трампом

У США 21 січня відбуватиметься «Марш жінок».

Під час президентської кампанії Дональда Трампа часто критикували за його поведінку щодо жінок. Тож у перший після інавгурації Трампа день, багато жінок у Вашингтоні та по всій країні висловлюватимуть свою незгоду з ним.

Тисячі учасниць зі всієї країни мають приїхати у суботу до Вашингтона на головний «Марш жінок». Подібні акції відбудуться також в інших містах США та в інших країнах світу.

Організатори акції заявляють, що вони хочуть, щоб їхній голос почули у перший робочий день адміністрації Дональда Трампа.

«Марш жінок» у Вашингтоні надішле сигнал нашій владі у перший робочий день в офісі, а також світові, щодо прав жінок і прав людини», – мовиться у повідомленні на сайті womensmarch.com.

Організатори акції зазначають, що попри назву, до акції можуть приєднатися всі, не лише жінки.

Організатори очікують, що у «Марші жінок» у Вашингтоні участь візьме близько 200 тисяч людей.

Організатори закликають учасників до мирних протестів.

Марш відбудеться наступного дня після інавгурації Дональда Трампа на посаді президента, яка також супроводжувалася протестами у Вашингтоні.

На відео протестів видно, як під час сутичок поліція, ймовірно, застосовувала перцевий газ і арештувала протестувальників, які били вітрини у центрі американської столиці. Багато протестувальників були одягнені у чорне, мали маски на обличчях та тримали анархістські прапори.

Окрім цього інциденту, у Вашингтоні стався ще один, під час якого поліція арештувала щонайменше 95 людей.

Головна акція була організована групою, що називає себе Disrupt J20 («Зірви 20 січня»). Її засновник Аллі Маккрейкен заявив, що прихильники групи висловлюють невдоволення суперечливими висловлюваннями Трампа на адресу жінок, нелегальних мігрантів, мусульман.

20 січня Дональд Трамп склав присягу президента США.

Дональд Трамп – перший в історії США підприємець і мільярдер, який став президентом.