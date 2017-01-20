У Вашингтоні поліція затримала десятки протестувальників проти Трампа

У Вашингтоні поліція затримала понад 90 учасників акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа.

За повідомленням CNN, під час сутичок були поранені двоє поліцейських, яких доставили до шпиталю.

Демонстранти, одягнуті у чорне, деякі у масках, пройшли маршем через місто, розбиваючи по дорозі вітрини магазинів, вікна машин, перекидаючи сміттєві баки і автомати з продажу газет.

Наразі, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сутички тривають.

Головна акція була організована групою, що називає себе Disrupt J20 ( «Зірви 20 січня»). Її засновник Аллі Маккрейкен заявив, що прихильники групи висловлюють невдоволення суперечливими висловлюваннями Трампа на адресу жінок, нелегальних мігрантів, мусульман.

На 21 січня у Вашингтоні запланований масовий «Марш жінок», у якому, як очікують, участь візьмуть до 100 тисяч людей.

20 січня Дональд Трамп склав присягу президента США.

Сотні тисяч людей зібралися у столиці США Вашингтоні на церемонію інавгурації 45-го президента Дональда Трампа. Частина з них святкує цю подію, частина – протестує.

Дональд Трамп – перший в історії США підприємець і мільярдер, який став президентом.