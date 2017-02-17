Про «третій майдан» постійно говорять в Росії – політолог

В наступні кілька днів у центрі Києва, на майдані Незалежності не буде порожньо навіть кілька годин – з 18 по 22 лютого тут пройдуть майже два десятки масових заходів. Акції приурочені до третьої річниці перемоги Майдану та дня Героїв Небесної сотні. Серед них і марші, і вшанування загиблих, і фотовиставки, і віче. Служба безпеки України застерігає – частина акцій керована з Росії і навіть безневинних учасників можуть використати для дестабілізації ситуації. Активісти обурюються, мовляв, злочини Майдану не розслідують, а критику влади прирівнюють до роботи на Кремль.

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Ще за кілька днів до третьої річниці розстрілу Небесної сотні і перемоги Майдану Служба безпеки України повідомила, що частину масових заходів у трагічні, але важливі для країни дні, готують російські провокатори. За словами начальника апарату голови СБУ Олександра Ткачука, у підготовці 8-ми із 18-ти запланованих заходів спецслужби фіксують ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи координуються з території Російської Федерації.

На брифінгу Ткачук продемонстрував результати аналізу соціальних мереж, де закликають виходити на «третій майдан», причому деякі активісти закликають приносити із собою зброю. Нібито заплановане скидання президента Петра Порошенка має відбутися 20-го лютого, повідомляють в російських ЗМІ із посиланням на невідомі широкому загалу політичні організації, зокрема Миколу Дульського, який і закликає приносити зброю.

Дульський – шахрай, стверджує активіст Дмитро Різниченко. Він воював на Донбасі у складі батальйонів «Донбас» і «Донбас-Україна», а після повернення очолив громадський рух «Новий вогонь». Останні місяці організація відвідує суди у справах Майдану, зокрема щодо розстрілу Небесної сотні. Вшанування загиблих «Новий вогонь» запланував саме на 20 лютого, проте не на ранок, коли анонсують «третій майдан» російські ЗМІ, а на вечір. Різниченко підозрює, що проросійських активістів наймає українська влада, щоб маргіналізувати акції і мати можливість обвинуватити тих, хто вийде, у роботі на Кремель.

Чомусь люди настільки повірили, що тільки проросійські сили будуть в цей день виходити на Майдан. Та якщо ви не вийдете, то всім буде взагалі плювати

«20 лютого було й залишається річницею розстрілів на Інститутській. І мені дуже дивно, чому багато інших активних сил вибрали інші дні. І ще більше мені дивно, і зло мене бере, що чомусь люди настільки повірили, що тільки проросійські сили будуть в цей день виходити на Майдан. Та якщо ви не вийдете, то всім буде взагалі плювати. Влада навіть перестане робити вигляд, що вона з’ясовує справедливість щодо справи Небесної сотні», – заявив Різниченко в коментарі Радіо Свобода.

ОУН «третій майдан» не робить – Коханівський

Минулого року на річницю Майдану акцію проводив добровольчий рух ОУН. Сьогодні їхній лідер Микола Коханівський говорить – ніякого «третього майдану» ми не робили і робити не плануємо. 20 лютого в цьому році ОУН на Майдан не виходить.

Ми зробили акцію 20 лютого минулого року, погромили банк і закінчили на цьому

«Ми зробили акцію 20 лютого минулого року, погромили банк і закінчили на цьому. Хто там робив «третій майдан» – це вже інші люди, а я офіційно оголосив, що наша акція на сьогодні закінчилася. Цього року 19 лютого о 14:00 ми запланували заходи на майдані Незалежності – буде марш пам’яті, буде акція як спогад про події героїчно-трагічні трирічної давнини», – заявив Коханівський.

Історично склалося, що в Кремля є міцні зв’язки із націоналістичними організаціями, говорить екс-депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов. В коментарі Радіо Свобода він наголосив, що раніше він передав українським правоохоронцям наявну в нього інформацію про можливі зв’язки Кремля із націоналістичними організаціями.

Ворог, звісно, може використати навіть справедливі емоції патріотів для боротьби із Україною

«Зрозуміло, як з’являються патріотичні і націоналістичні настрої, але сама природа їхнього виникнення спрощує маніпуляцію такими відчуттями людей. Тому ворог, звісно, може використати навіть справедливі емоції патріотів для боротьби із Україною. Навіть аналіз відкритих джерел показує, що деякі доволі великі націоналістичні організації в Україні створювалися в політтехнологічних цілях», – заявив екс-депутат.

В Росії очікують, що Україна от-от впаде – політолог

На думку політолога Олесі Яхно, у гібридній війні України з Росією невід’ємним інструментом є пропаганда. Це не означає, що в Україні немає проблем чи не можна критикувати владу, проте варто розрізняти питання політичної конкуренції і національної безпеки, наголосила Яхно в ефірі Радіо Свобода.

Влада повинна йти на випередження, не даючи Росії можливості використовувати у власних інтересах складні для України питання

«Влада повинна йти на випередження, не даючи Росії можливості використовувати у власних інтересах складні для України питання. В Росії вже протягом року «третій майдан» – це одна з найбільш обговорюваних тем. Вони очікують, що от-от в Україні все зруйнується, будуть вибори усіх і усього. Навіть обговорюється те, хто може стати новим керівником», – розповіла політолог.

Вона нагадала, що спочатку проти України намагалися використати незадоволення військових, тепер хочуть скористатися трагічними подіями лютого 2014 року.

Повний розклад офіційних заходів до річниці Майдану опубліковано на сайті Українського інституту національної пам’яті Президент України Петро Порошенко вже вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні 16 лютого – на наступні два дні в нього запланований робочий візит до Німеччини.

Крім акцій ОУН і «Нового вогню», на Майдані заплановані також багато інших. Зокрема 19 лютого киян кличуть на віче, а 22-го лютого запланували спільний марш три великі націоналістичні організації – партія «Свобода», партія «Національний корпус» (створена на основі Цивільного корпусу «Азов») і партія «Правий сектор». Також 18 лютого, до другої річниці військових дій біля Дебальцевого, ветерани АТО проведуть ходу пам’яті – від КМДА до Софійської площі через майдан Незалежності.

З 18 по 22 лютого МВС посилює заходи безпеки в Києві. До забезпечення правопорядку підключать близько 6 тисяч правоохоронців. На усіх восьми в’їздах до Києва будуть проводитися перевірки.