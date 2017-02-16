У владі достатньо людей, зацікавлених у провокаціях під час акцій до річниці Майдану – Іллєнко

У Службі безпеки України пообіцяли вжити усіх можливих заходів для забезпечення громадського порядку та безпеки людям, які братимуть участь у заходах на вшанування пам’яті героїв Небесної сотні та річниці перемоги Революції гідності, заявив у програмі «Ваша Свобода» радник голови СБУ Юрій Тандіт. За його словами, СБУ діятиме спільно з Міністерством внутрішніх справ – розмова про координацію роботи силових відомств відбулася сьогодні. Водночас народний депутат України від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко сподівається, що влада не вчинятиме провокацій проти патріотів.

Низка масових акцій відбудеться у Києві до третьої річниці перемоги Майдану та Дня героїв Небесної сотні. Починаючи вже з цих вихідних і до 22 лютого, різні праворадикальні організації, як вони себе називають, проводитимуть мітинги.

Назви організацій різні. Часто про них взагалі ніхто не знає, але гасла схожі: невдоволення владою, заклики до перевиборів парламенту і президента, боротьба з олігархами. Спільну акцію «Марш гідності» вирішили провести відомі національні об’єднання – «Свобода», «Правий сектор» та «Азов».

Своє занепокоєння всіма цими маршами та мітингами вже висловила СБУ. Лише у Києві СБУ нарахувала 18 масових акцій, у восьми з яких спецслужба побачила ознаки насильницьких сценаріїв, а три заходи начебто взагалі організовуються з території Росії.

СБУ спільно з Міністерством внутрішніх справ зроблять усе можливе, щоб заплановані у Києві заходи на вшанування пам’яті героїв Небесної сотні пройшли безпечно, каже радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

«У кожного є право вийти і вшанувати пам’ять про героїв, ми повинні вийти, – з цими хлопцями пов’язане наше життя, свобода, яку ми отримали», – сказав Тандіт. Однак він закликав усі націоналістично-патріотичні сили, які запланували такі заходи на найближчий тиждень, не забувати, що триває гібридна війна, і для провокаторів такі мітинги та акції протесту – як знахідка.

Реклама, яку розганяють в соцмережах, пов’язана з конкретними технологами у Москві. В одному з постів псевдоорганізаторів – пропозиція брати з собою зброю! Звісно, таким речам покладатимемо край у межах закону спільно з МВС

«Так звана реклама, яку в соцмережах розганяють у посиленому режимі, пов’язана з конкретними технологами у Москві. В одному з постів псевдоорганізаторів – пропозиція брати з собою зброю! Звісно, таким речам покладатимемо край у межах закону спільно з МВС», – додав Юрій Тандіт.

Покажемо нашу силу, але в рамках закону – Іллєнко

У свою чергу, народний депутат України зі «Свободи» Андрій Іллєнко погоджується, що можуть бути провокації з боку зовнішніх сил. Втім, парламентар вважає, що «в нинішній владі є достатньо людей, які можуть мислити дуже химерними категоріями і бути зацікавлені у різноманітних провокаціях – ми, на жаль, це теж бачили».

Дуже часто є спровоковане, необґрунтоване, грубе застосування сили з боку правоохоронних органів на акціях чи проти патріотів. Не будь-яка людина, яка назвалася патріотом, має індульгенцію, не є недоторканною. Але є конкретні факти, що це робилося систематично

«Треба просто навчитися відділяти зерна від полови. Дуже хибна позиція – всіх гамузом записати у провокатори і неадеквати. Треба розбиратися в ситуації, хто організатор – реальні люди чи просто якийсь анонім? Дуже часто є спровоковане, необґрунтоване, грубе застосування сили з боку правоохоронних органів на акціях чи проти патріотів. Не будь-яка людина, яка назвалася патріотом, має індульгенцію, не є недоторканною. Але є конкретні факти, що це робилося систематично. Дуже часто це роблять люди, які раніше служили у «Беркуті», які й далі служать у поліції, які далі мають такі ж самі погляди, які при цьому говорять, що «ми мало вас там на Майдані…»!» – зазначив Іллєнко.

Народний депутат наголосив: у «Свободі» не налаштовані на жодні провокативні дії під час Маршу національної гідності, який політична партія проведе разом із «Правим сектором» і «Національним корпусом» 22 лютого на майдані Незалежності в Києві. «Акція буде мирною, з політичними вимогами, матиме попереджувальний, демонстративний характер, – підкреслив Андрій Іллєнко, – будемо показувати нашу силу, спроможність, але в рамках закону».

Арсенал впливу на владу суттєво збільшився, суспільний тиск реально працює, вважає парламентар.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)