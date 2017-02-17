«Непідйомних» поранених піднімають у Клеванському госпіталі

Здатність рухатися повертають пораненим бійцям у Клеванському госпіталі ветеранів війни. Це обласний комунальний заклад Рівненщини, але лікуються у ньому поранені з усієї України. Адже лікування у приватних центрах, що займаються лікуванням травм хребта і відновленням рухомості кінцівок – коштує близько 100 тисяч гривень на місяць.

До тренажерної зали госпіталю рухаються візочники. У мирному житті киянин Андрій Бадирак був покрівельником, у воєнному – став розвідником. Нагороди його знаходять уже в Клевані. Лаконічно розповідає свою історію, в очах – і туга, і надія, яку, запевняє, поселили саме тут.

«У розвідку пішов – не дійшов 200 метрів до ворожих позицій, «зняв» міну-розтяжку. Товариша мого – насмерть, мені роздробило хребет, підірвало ногу. Зробили операцію в Маріуполі, потрапив до Дніпропетровська в госпіталь, Київ, Львів – і потім сюди. Відмовили ноги», – розповідає військовий.

Графік у таких, як Андрій: масаж – басейн – спортзал, до і після обіду. Далі хто відчуває сили – займаються самі.

«Там де я був – ставлення не дуже, хоч є й тренажери, яких тут ще нема. Дівчата-реабілітологи йдуть зі мною в басейн, допомагають Ворушу в басейні вже ногами, місяця півтора як почав. Ходжу в басейні – чіпляють на ноги вантажі, і ходжу», – зізнається Андрій.

Приїхав на візку – вийшов ногами

У тренажерній кімнаті в години занять порожньо не буває. Тут є обладнання, яке вже багатьом допомогло піднятися на ноги. Олександр Лобанов зробив тут перші кроки. Він – житель Станиці Луганської, щоправда травму отримав під час роботи на будівництві у столиці, і – пролежав у власному будинку під обстрілами два роки.

«Перелом хребта. Пролежав два роки – безрезультатно. Не міг поворухнутися. А зараз, як бачите, вже намагаюся зробити перші кроки», – розповідає пацієнт.

Чимало пацієнтів проживають у комфортних будиночках на 2 палати, як-от Валерій Савенков, який до Клеваня побував у восьми лікувальних закладах, і лише тут почав відновлювати рухомість кінцівок. У будиночку за ним доглядає мама Віра, яка також отримує безкоштовне харчування.

Пацієнти, за якими потрібен постійний особливий догляд лікарів, потрапляють до відділення інтенсивної терапії. Серед них і дубнівчанин Роман Кубишкін та 19-річний боєць Вадим Лемешко з Київщини, якому в столиці лікарі були змушені видалити частину мозку. Саме тут Вадим заговорив і зробив свої перші кроки, а нині чекає коштів на протез голови.

«Клеванське диво» – не тунель

Про невеличкий Клевань, захований у соснових лісах між Рівненщиною і Волинню, світ дізнався завдяки розрекламованому природному диву – тунелю кохання. Але чоловіки, які проходять тут лікування й реабілітацію, дізнаються про нього переважно завдяки волонтерам, каже начальник госпіталю Андрій Бурачик.

«Перші волонтери, які тут були, вони потрапляли до різних госпіталів, бачили все, і передавали один одному. Вони закріплюють за собою, «ведуть» пацієнтів, телефонують, чи візьмете, привозять їх», – розповідає лікар.

Комунальний заклад обласної ради «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» розрахований на 240 ліжок. Щороку тут проходять курс реабілітації та лікування близько 5 тисяч людей, а з першого листопада 2014 року тут пролікувалися більше півтори тисячі учасників АТО. Все ж, зізнаються лікарі, за молодих хлопців, які отримали серйозні фізичні та психологічні травми під час перебування в зоні АТО, душа болить найбільше. Через те, говорить начальник госпіталю, взялися «витягувати» пацієнтів у критичних станах.

Ми одні з перших займаємося лікуванням і реабілітацією важких пацієнтів, які отримали важкі черепно-мозкові травми, зі значними пошкодженнями мозку й великими кістковими дефектами

«Ми одні з перших займаємося лікуванням і реабілітацією важких пацієнтів, які отримали важкі черепно-мозкові травми, зі значними пошкодженнями мозку й великими кістковими дефектами, які у нас сьогодні є на лікуванні. На сьогодні проліковано більше 30-и таких людей, і є позитивні результати», – каже Андрій Бурачик.

Ті, хто потрапляє сюди – дивуються: абсолютно всі ліки і процедури, як і п’ятиразове повноцінне харчування – безкоштовні. Як і належить за законом.

Наприкінці року народні депутати вирішили надати Клеванському госпіталю ветеранів війни 31 мільйон гривень для створення новітнього реабілітаційного центру. Це дозволить закупити додаткову апаратуру й обладнання.