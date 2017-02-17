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17 Лютий 2017, Київ 20:19
Фотогалереї

«Український Схід» у Києві (фотогалерея)

17 лютого в залі головної експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка «Український Схід».

Це другий музейний проект, що висвітлює війну на сході України. За два з половиною роки співробітники музею за допомогою військових, волонтерів, журналістів зібрали понад 4 тисячі автентичних музейних предметів. Половина з них експонується вперше.
Вказівники населених пунктів, через які пройшла війна
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Вказівники населених пунктів, через які пройшла війна

Експозицію виставки допомагали збирати військові, волонтери, журналісти
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Експозицію виставки допомагали збирати військові, волонтери, журналісти

Бронежилет фотографа газети &laquo;Сегодня&raquo; Сергія Ніколаєва. Сергій загинув внаслідок тяжких осколкових поранень, зазнаних під час обстрілу Пісків Донецької області 28 лютого 2015 року
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Бронежилет фотографа газети «Сегодня» Сергія Ніколаєва. Сергій загинув внаслідок тяжких осколкових поранень, зазнаних під час обстрілу Пісків Донецької області 28 лютого 2015 року

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Частину особистих речей до музею передали сім&rsquo;ї загиблих військових
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Частину особистих речей до музею передали сім’ї загиблих військових

Центральна композиція &ndash; &laquo;Хресний шлях&raquo; &ndash; уособлює криваву ціну, яку платить український народ за свою Незалежність. В її основі &ndash; автомобіль швидкої допомоги &ndash; &laquo;буханка&raquo;, як ще її називають військові 17-го батальйону 57-ї бригади. Разом з солдатами вона пройшла гарячими місцями Луганської та Донецької областей
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Центральна композиція – «Хресний шлях» – уособлює криваву ціну, яку платить український народ за свою Незалежність. В її основі – автомобіль швидкої допомоги – «буханка», як ще її називають військові 17-го батальйону 57-ї бригади. Разом з солдатами вона пройшла гарячими місцями Луганської та Донецької областей

Під захистом тата
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Під захистом тата

Шеврони військових підрозділів
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Шеврони військових підрозділів

Зустріч військових побратимів
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Зустріч військових побратимів

Автомобіль швидкої допомоги &laquo;буханка&raquo; &ndash; один із центральних експонатів виставки
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Автомобіль швидкої допомоги «буханка» – один із центральних експонатів виставки

Ліцеїсти військового ліцею імені Івана Богуна на відкритті виставки
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Ліцеїсти військового ліцею імені Івана Богуна на відкритті виставки

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За декількасот кілометрів війна, але у мирному Києві діти можуть просто неба бавитись на військовій техніці
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За декількасот кілометрів війна, але у мирному Києві діти можуть просто неба бавитись на військовій техніці

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