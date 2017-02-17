17 лютого в залі головної експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка «Український Схід».



Це другий музейний проект, що висвітлює війну на сході України. За два з половиною роки співробітники музею за допомогою військових, волонтерів, журналістів зібрали понад 4 тисячі автентичних музейних предметів. Половина з них експонується вперше.