17 лютого в залі головної експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка «Український Схід».
Це другий музейний проект, що висвітлює війну на сході України. За два з половиною роки співробітники музею за допомогою військових, волонтерів, журналістів зібрали понад 4 тисячі автентичних музейних предметів. Половина з них експонується вперше.
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Вказівники населених пунктів, через які пройшла війна
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Експозицію виставки допомагали збирати військові, волонтери, журналісти
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Бронежилет фотографа газети «Сегодня» Сергія Ніколаєва. Сергій загинув внаслідок тяжких осколкових поранень, зазнаних під час обстрілу Пісків Донецької області 28 лютого 2015 року
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Частину особистих речей до музею передали сім’ї загиблих військових
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Центральна композиція – «Хресний шлях» – уособлює криваву ціну, яку платить український народ за свою Незалежність. В її основі – автомобіль швидкої допомоги – «буханка», як ще її називають військові 17-го батальйону 57-ї бригади. Разом з солдатами вона пройшла гарячими місцями Луганської та Донецької областей
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Під захистом тата
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Шеврони військових підрозділів
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Зустріч військових побратимів
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Автомобіль швидкої допомоги «буханка» – один із центральних експонатів виставки
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Ліцеїсти військового ліцею імені Івана Богуна на відкритті виставки
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