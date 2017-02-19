«Україна в русі» – словацький проект боротьби з дезінформацією

«Україна в русі» – так називається спеціальний проект, який був підготовлений і проводиться Університетом Коменського у Братиславі. Його мета – привернути увагу щонайширших кіл студентів і молоді Словаччини до життя в Україні, до її проблем і цілей.

Із ініціативою проекту виступили викладачі філософського факультету Університету Коменського. На їхню думку, проект «Україна в русі» допоможе в боротьбі з дезінформацією і негативними стереотипами, які ширяться Словаччиною.

Як наголосив Радіо Свобода керівник проекту доцент Любор Матейко, метою проекту «Україна в русі» є «представити словацькому суспільству Україну й ті найновіші події, якими Україна живе після Майдану».

Проект охоплює низку акцій, наприклад, цикл із 22 лекцій і бесід, які стосуються найважливіших подій у сучасній Україні, але також звернені й до періоду перед Майданом. Зокрема, великий інтерес викликала лекція, присвячена Чорнобилю, а також розповідь жительки Закарпатської області про активізацію громадських рухів і формування громадянського суспільства в цьому українському регіоні.

Як зауважив Любор Матейко, студентів особливо цікавлять «проблеми, що стосуються роботи політичних партії в Україні в сучасних реаліях, а також проблема Криму, подій, які відбуваються у Криму після 2014 року».

На літній семестр заплановані акції, які виходять за університетські межі. «Ми домовились, що наші студенти поїдуть до своїх середніх шкіл і гімназій, де вони навчались, а це десять словацьких міст, і будуть організовувати бесіди з учнями на різні теми з життя сучасної України», – наголосив Любор Матейко.

У низці заходів проекту взяли участь і українці

Проект «Україна в русі» – це також книжковий ярмарок, на якому була представлена література українських видавництв, а далі в програмі «Українські дні кіно», на яких будуть показані найновіші українські стрічки – продукція 2014 – 2016 років.

Участь у проекті «Україна в русі» взяли словацький політолог Олександр Дулеба, а також гості з Україніи – активіст із Криму Юрій Смілянський, письменники Софія Андрухович, Тарас Прохасько, Андрій Любка, поет і політолог Микола Рябчук, гість із Австрії, відомий мовознавець, славіст Міхаель Мозер.

Передбачені проектом «Україна в русі» акції триватимуть до літа цього року. Завершить проект мандрівна виставка фотографій «Нова історія України в емоціях» про головні моменти української історії після 1991 року.