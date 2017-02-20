Комітет Шевченківської премії закликав звільнити Олега Сенцова

Комітет національної премії України імені Тараса Шевченка висловлює свою солідарність із режисером і письменником Олегом Сенцовим і вимагає негайно звільнити його із російської в’язниці. Із такою заявою члени комітету виступили 20 лютого.

«Премія імені Шевченка чекає на свого лауреата у Києві, – йдеться в документі. – Переконані, що кількість мистецьких і громадських організацій у всьому світі, яким не байдужа доля українця і котрий, всупереч усім нормам міжнародного права, відбуває покарання в одному з пенітенціарних закладів Російської Федерації, лише збільшуватиметься. Закликаємо міжнародну спільноту, всіх тих, хто виступає за звільнення українського режисера, висловити протест російській владі і вимагати від неї зняти всі обвинувачення проти Олега Сенцова».

Кримчанина Олега Сенцова затримали російські спецслужби у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові після анексії Криму Росією.

Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр «Меморіал» вніс його ім’я у список політв’язнів.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. По цій же справі були засуджені Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній.