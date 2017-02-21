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21 Лютий 2017, Київ 14:20
Політика

Яким фахом потрібно володіти, аби не залишитись без роботи

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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Безробіття в Україні офіційно скоротилося на 16%, якщо порівнювати із показниками минулого року, повідомляє Державна служба зайнятості. І хоча роботодавці стверджують, що дрібний бізнес згортається і закриває робочі місця через підвищення мінімальної заробітної плати, у службі зайнятості переконують, що це не так. У свою чергу агенції з пошуку роботи повідомляють, що вакансії є: як в Україні, так і за кордоном. Причому українців все більше хочуть бачити як працівників за межами країни. Тож яку кваліфікацію необхідно мати аби отримати добре оплачувану роботу, і чи важко її знайти в сучасних реаліях?

В січні 2017 року, за даними Державної служби зайнятості, безробітних зареєстровано 1,6% від усіх працездатних осіб в Україні. Показник зріс у поврівнянні із груднем минулого року на 0,1%.

Втім, у службі зайнятості наголошують на тому, що порівнювати помісячно рівень безробіття не коректно через сезонні коливання. Загалом же станом на 1 лютого 2017 року констатують зменшення кількості безробітних на 16%. Також у відомстві наголошують, що підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 гривень, позитивно вплинуло на ринок праці.

Економіка країни оживає і це відображається на ринку праці
Валерій Ярошенко

«Були побоювання песимістів, але ми бачимо, що ніякої трагедії після підвищення мінімалки не відбулось. Навіть навпаки, за нашою статистикою наразі ринок показує позитивну тендецію. Вакансій у січні 2017 року було більше, ніж у січні минулого року на 48%. Економіка країни оживає і це відображається на ринку праці. Крім того, для роботодавців не стало проблемою те, що доведеться платити більше своїм працівникам, бо якщо працівник кваліфікований – йому обов’язково будуть платити. Економіка потроху виходить з тіні, безробіття, хоч і повільно, проте падає. Про це говоримо ми, про це говорять і рекрутингові компанії», – сказав виконувач обов’язків голови Державної служби зайнятості (центрального апарату) Валерій Ярошенко.

Роботодавці кажуть про скорочення

Президент Асоціації приватних роботодавців (місто Харків) Олександр Чумак стверджує, що все ж таки підвищення «мінімалки» вплинуло на роботодавців, щоправда здебільшого на малий та дрібний бізнес. Через підвищення податкового навантаження вони почали закривати свої підприємства, зокрема й через зміни в сплаті Єдиного соціального внеску.

Були люди, які після перерахунку можливих доходів за новими нормами, просто закрились
Олександр Чумак

«На 10 лютого було закрито 245 тисяч ФОПів. Серед них є люди, які не працювали, були в «сплячому стані». А були люди, які реально працювали і які після перерахунку можливих доходів за новими нормами, просто закрились і вибрали або працю у тіні, тобто неофіціну, або вони взагалі працювати не будуть», – зауважує президент Асоціації приватних роботодавців.

В Аоціацїї вважають, що у 2017 закритття ФОПів триватиме і досягне загалом 500-600 тисяч, при цьому відкриваються нові, що є закономірним. Втім, простежити динаміку можна буде лише з часом.

За словами Олександра Чумака, бізнес часто відходить в тінь, і він розповідає про випадки, коли самі працівники наполягали на тому, щоб зарплату сплачували в конвертах. Президент Асоціації приватних работодавців каже, що є такі випадки, коли підприємці прораховують економічні ризики і розуміють, що їм простіше сплатити штраф у разі перевірки. А працівники, в свою чергу, зневірені у справедливості пенсійної системи, тож їх це також не стимулює сплачувати податки, каже він.

Українців все більше хочуть бачити як працівників за кордоном

HR-експерт сайту з пошуку можливостей «Rabota.ua» Тетяна Пашкіна розповідає, що за три роки кількість вакансій з-за кордону зросла втричі. Працівників з України переважно шукають в Польщі (це практично половина із всіх пропозицій) – пропонують невисокоплачувану за європейським рівнем роботу: будівельників, різноробочих, швачок, доглядальниць. Лікарів шукають менше в Чехії, Німеччині, іноді в Лівії.

Більш високооплачувані професії – водіїв-міжнародників у Польші, Чехії, Литві. У сфері туристичних послуг та обслуговування (офіціанти, працівники хостесу) найбільше платять в ОАЕ. Хатніх робітниць з України шукають в Італії, Ізраїлі США. Є й вузько спеціалізовані вакансії, які можна знайти в Сьєрра-Леоне, Індії, Казахстані.

Якщо в інших країнах найдешевша робота – доглядальниці, то наші заробітні платні менші в рази
Тетяна Пашкіна

«Якщо в інших країнах найдешевша робота – доглядальниці, від 12 тисяч гривень, то наші заробітні платні менші в рази. Доглядальниця-опікун в Німеччині – 35 тисяч гривень (за курсом валют – ред.), в Польщі – 12 тисяч, у нас в Запоріжжі – 3 тисячі гривень. В нас середня заробітня плата по Києву як по найбільшому і найбагатшому місту в Україні десь під 9 тисяч гривень, мінімальна з тих вакансій, які ми бачимо в Польщі – 12 тисяч, а загалом починається з 15-18 тисяч», – розповідає HR-експерт.

Усього від Польщі за 2016 рік українці отримали близько 1 мільйона 300 тисяч запрошень на тимчасову роботу, кількість виданих дозволів складає приблизно 125 тисяч. Всього за кордоном працюють близько 5 мільонів українців.

Західні області входять в десятку за середніми зарплатами – експерт

Попри всі наявні проблеми в економіці України, ринок праці стрімко розвивається і вакансій стає дедалі більше – роботи в країні більшає, розповідає Радіо Свобода провідний експерт ринку праці, директор з розвитку сайту пошуку роботи Work.ua Сергій Марченко.

Дослідивши підсумки 2016 року він зазначає, що цікавими є цифри щодо середнього рівня зарплат в різних регіонах України.

Відразу за Київською йде Одеська область, за деякими позиціями там заробітки навіть вищі, ніж в Києві
Сергій Марченко

«Довгий час вважалося, що західні області є найбіднішими і заробітні плати там найменші. Проте в нашому дослідженні в десятці представників з найбільшими зарплатами було відразу 4 західні регіони: Львівська область (середня зарплата 6 617 гривень), Івано-Франківська, Чорнівецька, Тернопільська. Найбільше заробляють в Київській області, зокрема в Києві. Відразу за Київською йде Одеська область, за деякими позиціями там заробітки навіть вищі, ніж в Києві. Замикає трійку Харків, 7 320 гривень в Харківській області», – розповідає експерт.

Якщо порівнювати вимоги работодавців і очікування шукачів роботи, то розбіжності є, зауважує Сергій Марченко. Щодо зарплати, то работодавці пропонують в середньому на сьогодні 7 603 гривні, а шукачі роботи в середньому вказують у резюме 8 029 гривень.

Експерт ринку праці прогнозує, що у 2017 році зарплати будуть зростати стрімкіше, адже у роботодавців уже виникають проблеми, коли їм важко знайти гарних спеціалістів.

Найзатребуваніша професія і найбільші проблеми шукачів роботи

В громадській організації «Центр зайнятості вільних людей», яка займається допомогою в працевлаштуванні тимчасових вимушених переселенців, зазначають, що найважче доводиться людям, яким більше 40 років. Зі своїм досвідом роботи їм складно знайти таку пропозицію, яка б ще й задовільняла як матеріальні потреби, так і моральні, зазначає Оксана Сулич, координатор з працевлаштування.

Втім, все залежить від самої людини – її наполеглевості, готовності вчитися або активно розслати резюме і шукати варіант, що влаштує. Та пропозиції роботи є завжди, каже Оксана Сулич.

У торгівлі зараз дуже багато з’явилося вакансій
Оксана Сулич

«У торгівлі зараз дуже багато з’явилося вакансій, а так в нас є і лікарі, і бухгалтери. Якщо до нас людина звертається, то з порожніми руками точно не піде, 5 вакансій ми точно запропонуємо. Окрім того, розкажемо, як шукати роботу, ще й запросимо на навчання, якщо людина потребує», – зазначає координатор Центру зайнятості вільних людей.

Найпоширенішою проблемою в країні є те, що від самого початку люди вчаться за професіями, на які вже немає попиту, вважає Тетяна Пашкіна.

Є вічні професії, які на слуху, і куди батьки пхають бідолашних дітей, а вакансій на них – зась!
Тетяна Пашкіна

«Є такі думки, що є вічні професії: юрист-міжнародних, економіст-міжнародник, еколог, політолог, соціолог, філолог – які на слуху, і куди батьки пхають бідолашних дітей, а вакансій на них – зась! Або конкуренція така, що юним фахівцям там робити немає чого. І ця сакральна спеціальність у вишах «менеджмент», яка не витримує ніякої критики, тому що хто довірить управління хоч чимось 22-річній дитині, яка ще ладу собі дати не може. Користується попитом – давайте випускати! Через це отримуємо ситуацію: «Ми не хочемо бути продавцями-консультантами – це погана робота, ми не хочемо бути швеями – це дурна робота, ми хочемо бути юристами, отримувати 3 тисячі гривень і битися за ці 3 тисячі гривень, як не знаю що!» – наголошує Тетяна Пашкіна.

Однією з найпоширеніших вакансій зараз, як в Україні, так і за кордоном, є швачка, розповідає Тетяна Пашкіна. Оголошень від роботодавців понад тисяча, а резюме – одиниці. В Україні це робота на зарплату 6-9 тисяч, а за кордоном – у 2-3 рази більше.

Людей на ці спеціальності немає, галузь при цьому відроджується і роботодавці готові навіть самостійно навчати персонал.

«Свого часу швачкам не пощастило через те, що були великі підприємства, які закрилися. Люди, які пішли з професії, мабуть, і не повернуться, бо це було багато років тому і, як то кажуть, дітям своїм наказали нічого більше в швачках не робити», – пояснює HR-експерт.

Ще однією поширеною затребуваною професією в Україні є водії: таксисти та далекобійники. А найзатребуванішою професією в Україні зараз є продавці-консультати, кажуть фахівці ринку праці.

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