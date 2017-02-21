Яким фахом потрібно володіти, аби не залишитись без роботи

Безробіття в Україні офіційно скоротилося на 16%, якщо порівнювати із показниками минулого року, повідомляє Державна служба зайнятості. І хоча роботодавці стверджують, що дрібний бізнес згортається і закриває робочі місця через підвищення мінімальної заробітної плати, у службі зайнятості переконують, що це не так. У свою чергу агенції з пошуку роботи повідомляють, що вакансії є: як в Україні, так і за кордоном. Причому українців все більше хочуть бачити як працівників за межами країни. Тож яку кваліфікацію необхідно мати аби отримати добре оплачувану роботу, і чи важко її знайти в сучасних реаліях?

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F308807748&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

В січні 2017 року, за даними Державної служби зайнятості, безробітних зареєстровано 1,6% від усіх працездатних осіб в Україні. Показник зріс у поврівнянні із груднем минулого року на 0,1%.

Втім, у службі зайнятості наголошують на тому, що порівнювати помісячно рівень безробіття не коректно через сезонні коливання. Загалом же станом на 1 лютого 2017 року констатують зменшення кількості безробітних на 16%. Також у відомстві наголошують, що підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 гривень, позитивно вплинуло на ринок праці.

Економіка країни оживає і це відображається на ринку праці

«Були побоювання песимістів, але ми бачимо, що ніякої трагедії після підвищення мінімалки не відбулось. Навіть навпаки, за нашою статистикою наразі ринок показує позитивну тендецію. Вакансій у січні 2017 року було більше, ніж у січні минулого року на 48%. Економіка країни оживає і це відображається на ринку праці. Крім того, для роботодавців не стало проблемою те, що доведеться платити більше своїм працівникам, бо якщо працівник кваліфікований – йому обов’язково будуть платити. Економіка потроху виходить з тіні, безробіття, хоч і повільно, проте падає. Про це говоримо ми, про це говорять і рекрутингові компанії», – сказав виконувач обов’язків голови Державної служби зайнятості (центрального апарату) Валерій Ярошенко.

Роботодавці кажуть про скорочення

Президент Асоціації приватних роботодавців (місто Харків) Олександр Чумак стверджує, що все ж таки підвищення «мінімалки» вплинуло на роботодавців, щоправда здебільшого на малий та дрібний бізнес. Через підвищення податкового навантаження вони почали закривати свої підприємства, зокрема й через зміни в сплаті Єдиного соціального внеску.

Були люди, які після перерахунку можливих доходів за новими нормами, просто закрились

«На 10 лютого було закрито 245 тисяч ФОПів. Серед них є люди, які не працювали, були в «сплячому стані». А були люди, які реально працювали і які після перерахунку можливих доходів за новими нормами, просто закрились і вибрали або працю у тіні, тобто неофіціну, або вони взагалі працювати не будуть», – зауважує президент Асоціації приватних роботодавців.

В Аоціацїї вважають, що у 2017 закритття ФОПів триватиме і досягне загалом 500-600 тисяч, при цьому відкриваються нові, що є закономірним. Втім, простежити динаміку можна буде лише з часом.

За словами Олександра Чумака, бізнес часто відходить в тінь, і він розповідає про випадки, коли самі працівники наполягали на тому, щоб зарплату сплачували в конвертах. Президент Асоціації приватних работодавців каже, що є такі випадки, коли підприємці прораховують економічні ризики і розуміють, що їм простіше сплатити штраф у разі перевірки. А працівники, в свою чергу, зневірені у справедливості пенсійної системи, тож їх це також не стимулює сплачувати податки, каже він.

Українців все більше хочуть бачити як працівників за кордоном

HR-експерт сайту з пошуку можливостей «Rabota.ua» Тетяна Пашкіна розповідає, що за три роки кількість вакансій з-за кордону зросла втричі. Працівників з України переважно шукають в Польщі (це практично половина із всіх пропозицій) – пропонують невисокоплачувану за європейським рівнем роботу: будівельників, різноробочих, швачок, доглядальниць. Лікарів шукають менше в Чехії, Німеччині, іноді в Лівії.

Більш високооплачувані професії – водіїв-міжнародників у Польші, Чехії, Литві. У сфері туристичних послуг та обслуговування (офіціанти, працівники хостесу) найбільше платять в ОАЕ. Хатніх робітниць з України шукають в Італії, Ізраїлі США. Є й вузько спеціалізовані вакансії, які можна знайти в Сьєрра-Леоне, Індії, Казахстані.

Якщо в інших країнах найдешевша робота – доглядальниці, то наші заробітні платні менші в рази

«Якщо в інших країнах найдешевша робота – доглядальниці, від 12 тисяч гривень, то наші заробітні платні менші в рази. Доглядальниця-опікун в Німеччині – 35 тисяч гривень (за курсом валют – ред.), в Польщі – 12 тисяч, у нас в Запоріжжі – 3 тисячі гривень. В нас середня заробітня плата по Києву як по найбільшому і найбагатшому місту в Україні десь під 9 тисяч гривень, мінімальна з тих вакансій, які ми бачимо в Польщі – 12 тисяч, а загалом починається з 15-18 тисяч», – розповідає HR-експерт.

Усього від Польщі за 2016 рік українці отримали близько 1 мільйона 300 тисяч запрошень на тимчасову роботу, кількість виданих дозволів складає приблизно 125 тисяч. Всього за кордоном працюють близько 5 мільонів українців.

Західні області входять в десятку за середніми зарплатами – експерт

Попри всі наявні проблеми в економіці України, ринок праці стрімко розвивається і вакансій стає дедалі більше – роботи в країні більшає, розповідає Радіо Свобода провідний експерт ринку праці, директор з розвитку сайту пошуку роботи Work.ua Сергій Марченко.

Дослідивши підсумки 2016 року він зазначає, що цікавими є цифри щодо середнього рівня зарплат в різних регіонах України.

Відразу за Київською йде Одеська область, за деякими позиціями там заробітки навіть вищі, ніж в Києві

«Довгий час вважалося, що західні області є найбіднішими і заробітні плати там найменші. Проте в нашому дослідженні в десятці представників з найбільшими зарплатами було відразу 4 західні регіони: Львівська область (середня зарплата 6 617 гривень), Івано-Франківська, Чорнівецька, Тернопільська. Найбільше заробляють в Київській області, зокрема в Києві. Відразу за Київською йде Одеська область, за деякими позиціями там заробітки навіть вищі, ніж в Києві. Замикає трійку Харків, 7 320 гривень в Харківській області», – розповідає експерт.

Якщо порівнювати вимоги работодавців і очікування шукачів роботи, то розбіжності є, зауважує Сергій Марченко. Щодо зарплати, то работодавці пропонують в середньому на сьогодні 7 603 гривні, а шукачі роботи в середньому вказують у резюме 8 029 гривень.

Експерт ринку праці прогнозує, що у 2017 році зарплати будуть зростати стрімкіше, адже у роботодавців уже виникають проблеми, коли їм важко знайти гарних спеціалістів.

Найзатребуваніша професія і найбільші проблеми шукачів роботи

В громадській організації «Центр зайнятості вільних людей», яка займається допомогою в працевлаштуванні тимчасових вимушених переселенців, зазначають, що найважче доводиться людям, яким більше 40 років. Зі своїм досвідом роботи їм складно знайти таку пропозицію, яка б ще й задовільняла як матеріальні потреби, так і моральні, зазначає Оксана Сулич, координатор з працевлаштування.

Втім, все залежить від самої людини – її наполеглевості, готовності вчитися або активно розслати резюме і шукати варіант, що влаштує. Та пропозиції роботи є завжди, каже Оксана Сулич.

У торгівлі зараз дуже багато з’явилося вакансій

«У торгівлі зараз дуже багато з’явилося вакансій, а так в нас є і лікарі, і бухгалтери. Якщо до нас людина звертається, то з порожніми руками точно не піде, 5 вакансій ми точно запропонуємо. Окрім того, розкажемо, як шукати роботу, ще й запросимо на навчання, якщо людина потребує», – зазначає координатор Центру зайнятості вільних людей.

Найпоширенішою проблемою в країні є те, що від самого початку люди вчаться за професіями, на які вже немає попиту, вважає Тетяна Пашкіна.

Є вічні професії, які на слуху, і куди батьки пхають бідолашних дітей, а вакансій на них – зась!

«Є такі думки, що є вічні професії: юрист-міжнародних, економіст-міжнародник, еколог, політолог, соціолог, філолог – які на слуху, і куди батьки пхають бідолашних дітей, а вакансій на них – зась! Або конкуренція така, що юним фахівцям там робити немає чого. І ця сакральна спеціальність у вишах «менеджмент», яка не витримує ніякої критики, тому що хто довірить управління хоч чимось 22-річній дитині, яка ще ладу собі дати не може. Користується попитом – давайте випускати! Через це отримуємо ситуацію: «Ми не хочемо бути продавцями-консультантами – це погана робота, ми не хочемо бути швеями – це дурна робота, ми хочемо бути юристами, отримувати 3 тисячі гривень і битися за ці 3 тисячі гривень, як не знаю що!» – наголошує Тетяна Пашкіна.

Однією з найпоширеніших вакансій зараз, як в Україні, так і за кордоном, є швачка, розповідає Тетяна Пашкіна. Оголошень від роботодавців понад тисяча, а резюме – одиниці. В Україні це робота на зарплату 6-9 тисяч, а за кордоном – у 2-3 рази більше.

Людей на ці спеціальності немає, галузь при цьому відроджується і роботодавці готові навіть самостійно навчати персонал.

«Свого часу швачкам не пощастило через те, що були великі підприємства, які закрилися. Люди, які пішли з професії, мабуть, і не повернуться, бо це було багато років тому і, як то кажуть, дітям своїм наказали нічого більше в швачках не робити», – пояснює HR-експерт.

Ще однією поширеною затребуваною професією в Україні є водії: таксисти та далекобійники. А найзатребуванішою професією в Україні зараз є продавці-консультати, кажуть фахівці ринку праці.

​