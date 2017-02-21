Лавров опублікував присвячений Чуркіну вірш

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відреагував на смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, опублікувавши свій присвячений йому вірш. Заява Лаврова розміщена на Facebook МЗС Росії.

«Ми з ним йшли по життю поряд один із одним. Навесні 1992-го обидва були призначені заступниками міністра, я координував ООН, він – Балкани, ставши одночасно представником президента Росії із урегулювання кризи на території колишньої Югославії»,– написав він.

Далі міністр наводить вірш, написаний ним під час згаданих подій до 42-річчя Віталія Чуркіна.

20 лютого з’явились повідомлення про раптову смерть у Нью-Йорку постійного представника Росії при Організації Об’єднаних Націй Віталія Чуркіна. Про причини смерті дипломата наразі не повідомляють.

Віталій Чуркін народився 21 лютого 1952 року у Москві. Радянський і російський дипломат. Від 2006 року був постійним представником Росії при Організації Об’єднаних Націй і у Раді безпеки ООН.