Американці допоможуть українським фермерам наростити експорт

Валерій Федоренко – фермер. Вирощує на полях Херсонщини ранні овочі та баштанні культури. Зараз націлився на нові ринки у Балтійських країнах. Але щоб експортувати туди продукцію, кавун має бути відкалібрований, помитий, охолоджений та розкладений у тару. Потрібна фасувальна лінія, яка коштує 50 тисяч доларів. Придбати обладнання, сподівається виробник, допоможе грант від американського уряду.

«Цей проект дасть нам технічну можливість поставляти продукцію на експорт», – каже голова сільгоспкооперативу «Широке» Валерій Федоренко.

А виноградар з Одещини Валерій Петров мріє про лінію для вичавлювання олії з виноградних кісточок.

«Розумієте, таке коштовне обладнання не купиш за свої живі обігові кошти. А кредити зараз дуже дорогі. От якби отримати грант, то ми б робили цю органічну виноградну олію, яка і в медицині цінується. Об’єднавшись з іншими фермерами, продавали б її за кордон», – зазначає голова фермерської асоціації Валерій Петров.

Післяврожайна обробка, первинна переробка, зберігання і пакування сільгосппродукції – це пріоритети нового проекту Агентства США з міжнародного розвитку. За 25 грантів змагаються півтори сотні фермерських господарств.

Ми хочемо допомогти малим та середнім фермерам виробляти продукцію із вищою доданою вартістю

«Ми хочемо допомогти малим та середнім фермерам виробляти продукцію із вищою доданою вартістю. Ми не хочемо, щоб вони і далі просто копали картоплю і збували її як сировину. А щоб вони мали змогу її переробити і тоді вже продавати чи експортувати за кордон. Тоді і фермери будуть більше доходів отримувати, і країна багатітиме, бо це не просто експорт сировини», – розповідає керівник проекту USAID з підтримки аграрного розвитку Патрік Рейдер.

Переможуть ті, хто доведе, що їхній проект найефективніший, дасть можливість створити найбільшу додану вартість, а споживачам в Україні та за її межами – отримати корисні та якісні харчові продукти до столу.