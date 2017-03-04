Майже всі продукти харчування на окупованому півострові коштують значно дорожче, ніж на материковій Україні. Особливо це помітно, якщо порівнювати ціни на м'ясо. Однак всупереч високим цінам на продукцію, обсяги тваринництва на півострові продовжують скорочуватися. Після анексії фермерські господарства Криму виявилися відрізаними від наявної кормової бази. А тут ще й нова напасть – африканська чума свиней, яка прийшла до свиней на півострові одночасно з армією російських чиновників. Збіг? Хто стоїть за знищенням кримського тваринництва і хто з російських чиновників заробляє на цьому – докладно у новому випуску програми «Крим.Реалії».