(Друкуємо мовою оригіналу)

В Станице Луганской школьники предложили всем желающим вспомнить и зачитать любимые стихи на украинском языке в рамках флешмоба «Шануймо рідну мову». Акция заканчивается 9 марта в день рождения Тараса Шевченко. Уже сейчас во флешмобе приняли участие дети не только из Луганской области, но и Житомирской, Сумской, Львовской, а также Полтавской. А также волонтеры, журналисты, артисты и военные.

Шевченко, Сосюра, Жадан, Белоус – это неполный список тех, чьи стихи уже зачитали в рамках флешмоба «Шануймо рідну мову». Стартовала акция со Станицы Луганской. Нужно зачитать стих на украинском языке, записать на видео и передать «вызов» друзьям. Организаторы объясняют, флешмоб приурочили к Всемирному дню родного языка.

«21 февраля весь мир празднует Международный день родного языка. К этому празднику присоединяется и Станица Луганская. Пусть с сегодняшнего дня звучат любимые стихи на украинском языке», – рассказывают в видеообращении организаторы.

Сначала во флешмобе приняли участие школы из Луганской области, но уже через неделю к акции присоединились дети и из других областей – воспитанники детских садов, школьники, читатели библиотек.

Не оставили без внимания флешмоб и взрослые – волонтеры, военные, журналисты.

По словам луганского блогера Алексея Фалина, неудивительно, что такая акция началась именно со Станицы Луганской, ведь этот поселок всегда был настроен проукраински.

«Если бы вы пообщались в Станице Луганской с людьми в 2013-2014 годах, они бы высказались в поддержку Украины. А сейчас они находятся на линии разграничения. В лучшем случае каждый день слышат взрывы и обстрелы, а в худшем – чувствуют их на себе и прячутся в подвалах. Они видят, кто их защищает, а кто обстреливает», – рассказывает Алексей Фалин.

Также блогер отметил, что флешмобы в поддержку украинского языка и литературы, как никогда сейчас нужны не только Луганщине, но и всей Украине.

«Очень важно, что такие флешмобы стартуют именно с Луганщины, с линии разграничения, из Станицы Луганской. Во-первых, это показывает, что далеко не все настроены на поддержку России и террористических группировок. Во-вторых, это свидетельствует, что у нашего государства есть будущее, ведь этот флешмоб запустили именно дети», – говорит Алексей Фалин.

В социальных сетях уже можно найти несколько десятков видео, на которых маленькие дети в вышиванках зачитывают стихи украинских поэтов. Организаторы предлагают всем школам и детским садам не оставаться в стороне. Флешмоб «Шануймо рідну мову» продлится до 9 марта – дня рождения Тараса Шевченко. Принять участие может каждый желающий.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)