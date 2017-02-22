Росіянин Анісіфіров домігся статусу біженця в Україні через суд

Російський активіст Сергій Анісіфоров домігся статусу біженця в Україні через суд, подавши позов проти української Міграційної служби.

«Одеський Окружний апеляційний суд остаточно поставив крапку у моїй багаторічній справі. Суди тривали майже три роки, сьогодні був восьмий. Суд зобов'язав Міграційну службу України надати статус біженця або додатковий захист», – написав Анісіфіров на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Анісіфіров просив притулку в Україні через можливі переслідування з боку російської влади, тому що він брав участь у подіях Майдану на боці протестувальників.

Раніше повідомлялося, що цього року статус біженця отримали російські активісти Ірина Бєлачеу та Петро Любченков.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.