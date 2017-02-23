Держава може запровадити компенсацію 50% вартості квартир, якщо ухвалять законопроект

Держава повинна компенсувати 50 відсотків вартості житла, наполягають учасники бойових дій на сході України та вимушені переселенці, які вимагають від Верховної Ради ухвалити відповідний закон. За їхнім переконанням, проект закону № 4550, в разі ухвалення, дозволить вирішити житлові проблеми як захисників країни, так і тих, хто втратив свої домівки через військові дії на Донбасі та анексію Криму. У Верховній Раді 23 лютого заплановано розгляд документу у другому читанні і, зокрема, в профільному комітеті налаштовані рішуче щодо його просування. Втім, економісти зазначають, що подібних документів в парламенті зареєстровано чимало і часто вони мають корупційну складову.

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Законопроект № 4550 є модернізацією програми будівництва доступного житла, яка передбачена законом «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва». Уряд пропонує розширити групи, які можуть отримувати допомогу на придбання чи будівництво житла.

Відповідальним за реалізацію програми доступного житла є Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. У разі ухвалення законопроекту, ця структура буде відповідати й за житлову програму для переселенців і учасників АТО, розповідає перший заступник голови правління Державного фонду Сергій Комнатний.

Умови для компенсації

Учасники АТО та переселенці матимуть можливість отримати з бюджету безповоротну субсидію у розмірі 50% від вартості житла або, за іншим механізмом, взяти кредит на пільгових умовах за 7% річних, розповідає Сергій Комнатний.

Який з цих варіантів обиратиметься, залежить від можливостей громадянина: якщо він має кошти на оплату 50% вартості квартири – безповоротна субсидія, якщо не має – робить внесок у розмірі не менше 10%, а решту може взяти в кредит на пільгових умовах, пояснює законопроект Сергій Комнатний.

Документом передбачено, що допомога надається на квартири в новобудовах, або які ще будуються. Також передбачається диференціація між категоріями громадян, які можуть брати участь в програмі.

«Для звичайних громадян, які потребують покращення житлових умов, підтримка залишається на рівні 30%, а от для категорії громадян, які є учасниками АТО або вимушеними переселенцями, буде встановлено розмір підтримки на рівні 50%», – пояснює законопроект Сергій Комнатний.

Економічний ефект у Державному фонді пояснюють так: допомога надаватиметься на житло, яке ще будується, тож це означатиме робочі місця, податки, інвестиції в будівельну галузь. Крім того, із вирішенням житлового питання, тимчасово переміщені особи зможуть краще реалізувати свій потенціал, що дасть економічний ефект, пояснює Сергій Комнатний.

У нас є і моральна, і політична відповідальність перед учасниками АТО, які ціною свого життя захищають суверінітет нашої країни. Така ж сама відповідальність перед українцями, які змушені були покинути свої домівки

«У нас є в країні і моральна, і політична відповідальність перед учасниками АТО, які ціною свого життя захищають суверінітет нашої країни. Така ж сама відповідальність перед українцями, які змушені були покинути свої домівки і шукати притулку на підконтрольній українській владі території», – зауважує заступник голови правління Державного фонду.

Зробимо все, щоб цей закон проголосувати – депутат

Підтримка законопроекту у Верховній Раді є, зазначає депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Андрієвський, перший заступник голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Чи зможуть переселенці та учасники АТО отримати компенсацію, якщо вже взяли кредит на житло, регулюватиме Кабінет міністрів, пояснює депутат. Так само, як і за допомогою підзаконних актів уряд враховуватиме тих, хто вже отримував будь-які компенсації на житло з бюджету.

Зробимо все, щоб цей закон проголосувати

«Кількість голосів відповідна буде. Дуже багато на розгляді питань, я не впевнений, що ми дійдемо до нього за часом. Якщо не дійдемо, то ми однозначно поставимо його в блок питань ЖКГ і будівництва, які будуть разглядатися наступного тижня. Зробимо все, щоб цей закон проголосувати, підтримка його дуже велика», – наголошує депутат.

Компенсація з бюджету є ознакою корупції – економіст

Економіст «Реанімаційного пакету реформ» і директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський виступає проти будь-яких компенсацій на придбання житла. На його думку, це породжує корупцію, коли, наприклад, забудовники продаватимуть квартири за завищеними цінами.

Коли на ринку одночасно присутня квартира за півціни і квартира за повну вартість, то це, вибачте, часто корупція

«Компенсація впроваджується в інтересах великих будівельних компаній, у яких великі залишки квартир, що не продаються. Я вже декілька таких законопроектів бачив з приводу необхідності, щоб держава купувала побудовані квартири, прикриваючись АТОшниками, переселенцями, ким завгодно. При тому, що не факт, що отримує той, хто потребує. Може бути ціла схема. Коли на ринку одночасно присутня квартира за півціни і квартира за повну вартість, то це, вибачте, часто корупція», – наголошує економіст.

Нормальною практикою він вважає саме пільгове кредитування у розмірі 2-3% річних. За його словами, це сприятиме економічному розвитку, при цьому витрати держави будуть мінімальними.

Переселенці та учасники АТО готові боротися за законопроект та його прозорість

Лідер громадської організації «Кримська діаспора» і один з організаторів флешмобу на підтримку законопроекту Анатолій Засоба каже, що громадськість готова активно долучатись як до обговорення проекту, так і до роботи координаційній ради при Держмолодьжитло для контролю за виділенням коштів у разі ухвалення законопроекту.

Якщо уявити, що квартира коштує 40-50 тисяч доларів, то учаснику програми необхідно зробити внесок у 20-25 тисяч доларів відповідно для отримання компенсації половини вартості, згідно із законопроектом.

Анатолій Засоба пояснює, що ці гроші не обов’язково мати в наявності, а за програмою їх можна також оформити за пільговим кредитом.

Під власним внеском у 50% мається на увазі не лише заощадження, але також і можливість взяти кредит

«Під власним внеском у 50% мається на увазі не лише заощадження, які є в людини, але також і можливість людини взяти кредит у державних фінансових установах, якщо її це влаштовує. Тобто половину компенсує держава, а іншу половину – людина особисто чи за рахунок того, що в неї збережено, чи за рахунок пільгового кредиту», – пояснює лідер «Кримської діаспори».

Згідно з міжнародними дослідженнями, проведеними в країнах з військовими конфліктами, вимушені переселенці через 3 роки практично не повертаються на свої попередні місця проживання. Дослідження «Кримської діаспори» показало, що вже 77% переселенців не планують повертатися на окуповані території в найближчі 5 років, незалежно від того, чи перейдуть вони під контроль України.

В Київській міській спілці ветеранів АТО майже 95% членів організації зазначають, що мають житлові проблеми. Найважче тим, хто є одночасно і учасником АТО і вимушеним переселенцем, зазначає заступник голови спілки Антон Колумбет.

Він розповідає, що організація вже понад півроку бореться за просування цього законопроекту, який, на думку учасників, допоможе вирішити нагальні проблеми хоча б поступово. Першим кроком в організації бачать саме ухвалення законопроекту, а наступним – добиватися виділення коштів під цю програму.

На те, що буде легко і не сподівались, каже Антон Колумбет, законопроект розглядають з травня 2016 року.

Якби було домовлено з якимись забудовниками, або якщо була б корупційна складова, справа відбувалась би значно швидше

«Потрібна сталева політична воля, щоб він був ухвалений. Закони без політичної складової приймаються важко. Якби було домовлено з якимись забудовниками, або якщо була б корупційна складова, справа відбувалась би значно швидше. Але, оскільки це передбачає видатки з державного бюджету, по-друге, не містить корупційних ризиків і, по-третє, він гостро-соціальний, тому так важко просувається», – зауважує заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО.

Втім, деякі учасники АТО висловлюються проти ініціативи. Володимир Мороз в коментарях у соціальній мережі зазначає, що має сумнів чи зможуть прості люди отримати квартиру.

Якщо закон ухвалять, то можлива кількість квартир для переселенців і учасників АТО залежитиме від того, скільки грошей буде виділено на цю програму.

За повідомленням Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва, за 1 мільярд гривень можна забезпечити житлом близько 4-х з половиною тисяч українських сімей.