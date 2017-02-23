Хто є «людиною» Пола Манафорта у Києві – розповідь Костянтина Килимника

Колишній співпрацівник американського політтехнолога Пола Манафорта, якого називають його «людиною» у Києві Костянтин Килимник заявляє, що упродовж останнього року президентської кампанії у США інформував Манафота, який був головою передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Розповідь Костянтина Килимника, викладена в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, додає ще більшої інтриги навколо Пола Манафорта, тіньового політтехнолога, який привів Віктора Януковича на посаду президента України і щодо якого наразі проводить розслідування ФБР у справі про контакти з російськими спецслужбами під час президентської кампанії у США.

46-річний Костянтин Килимник має подвійне українсько-російське громадянство. Освіту він отримав на факультеті іноземних мов у виші, який зараз називається Військовий університет Міністерства оборони Росії, що викликало припущення щодо його зв’язків з російською розвідкою.

В інтерв’ю Радіо Свобода, записаному 22 лютого, Костянтин Килимник заперечував будь-які зв’язки з російською розвідкою. При цьому зазначив, що у 2016 році, під час президентської кампанії у США, спілкувався з Манафортом «кожні кілька місяців».

«Я інформував його про Україну», – зазначив Килимник.

Пол Манафорт пішов з посади голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа у серпні минулого року після того, як у ЗМІ з’явилися документи, у яких йшлося, що він отримував гроші з «чорної каси» Партії регіонів, лідером якої був тодішній президент України Віктор Янукович.

Минулого місяця New York Times та інші ЗМІ повідомили, що у США проводиться розслідування щодо Манафорта й інших радників Трампа через підозри у їхній комунікації з російською розвідкою під час президентської кампанії 2016 року.

Пол Манафорт не відповів на електронний лист і голосове повідомлення Радіо Свобода. Але невдовзі після цього Радіо Свобода зателефонував Костянтин Килимник і повідомив, що Манафорт контактував з ним. За словами Килимника, він спілкувався з Манафортом щодо України «кожні кілька місяців», але формально не був його радником.

Після звільнення з посади голови передвиборчої компанії Дональда Трампа Пол Манафорт не був у полі зору. Але Килимник зазначив, що востаннє спілкувався з Манафортом «упродовж останніх тижнів».​

Зустріч з Килимником

Невисокого зросту, не любить камер, у розмові використовує метафори. Костянтин Килимник є вихідцем із Кривого Рогу. Під час інтерв’ю, яке кореспондент Радіо Свобода записував у одному з італійських ресторанів Києва, Килимник розповів, як прийшов працювати до Манафорта і про роль того у найважливіших подіях у сучасній історії України.

На початку 2000-х років Килимник працював у Москві у Міжнародному республіканському інституті – американській неурядовій організації, яка займалася пропагуванням демократії. А у 2005 році, після Помаранчевої революції, Костянтин Килимник почав працювати на Пола Манафорта.

«Манафорт є людиною, яка може об’єднати стратегію і посили, створити те, що буде працювати на перемогу. Він дуже професійний», – говорить Килимник.

Віктор Янукович зумів оговтатися після поразки і перемогти на президентських виборах у 2010 році. Багато оглядачів вважають, що це стало можливим завдяки Манафорту.

За словами Килимника, після перемоги Януковича на виборах 90% свого часу він проводив у президентській адміністрації, допомагаючи Манафорту.

У листопаді 2013 року команда Януковича вела переговори між ЄС і Росією щодо торговельної угоди, яка б вивела Київ з орбіти Кремля.

Килимник каже, що тоді Манафорт сказав Януковичу: «Ви маєте вірити європейцям, а у перспективі налагодите відносини з Росією, так Ви будете у порядку».

«Всі казали Януковичу: «Ви маєте підписати угоду. Лише підпишіть цю й… угоду». Янукович не послухав Манафорта, чому й пішов на…», – говорить Килимник.

Після цього Росія анексувала український Крим і почала дестабілізувати Донбас.

У липні минулого року, коли Манафорт ще офіційно працював з Трампом, представники передвиборчої кампанії скорегували офіційну позицію Республіканської партії щодо надання Україні летальної зброї, повідомляла Washington Post.

Після того, як видання New York Times оприлюднило деталі отримання Манафортом грошей з «тіньової каси» Партії регіонів, він змушений був піти з посади голови передвиборчої кампанії Трампа.

Костянтин Килимник переконує, що, попри надання певної інформації, з 2014 року він не отримує грошей від Манафорта. За його словами, наразі він консультує представників політичної сили, які до відсторонення Януковича входили до Партії регіонів.

За інформацією Килимника, востаннє Манафорт відвідував Україну в 2015 році.

Наразі колишній офіс Пола Манафорта, розташований біля майдану Незалежності у Києві, закритий. Ніхто не відчинив дверей, коли кореспондент Радіо Свобода постукав туди 22 лютого.

«Він повернеться»

Костянтин Килимник переконує, що інформація у медіа про отримання Полом Манафортом грошей з «чорної каси» Партії регіонів не відповідає дійсності. Він також заявляє, що Манафорт не має зв’язків з Росією і що не спілкувався з представниками російської сторони «з часу Дерипаски».

Олег Дерипаска – близький до Кремля російський мільярдер, якому заборонили в’їзд до США через підозри у причетності до організованої злочинності.

За інформацією New York Times, офшорний фонд Pericles Emerging Markets, який був зареєстрований Манафортом і його партнерами, вів справи з Олегом Дерипаскою, який хотів через цю компанію стати власником активів в Україні на суму близько 100 мільйонів доларів. Згодом Дерипаска звернувся до суду з вимогою повернути інвестиції.

Костянтин Килимник не зміг сказати, коли востаннє Манафорт контактував з Дерипаскою.

Минулого місяця в інтерв’ю Wall Street Journal Пол Манафорт заявив: «Я ніколи не мав відносин з російським урядом чи російськими чиновниками».

Килимник розповів, що він є автором плану зі встановлення миру в Україні, який він назвав «маріупольським планом». Планом передбачається повернення в Україну Віктора Януковича як регіонального лідера Донбасу.

За словами Килимника, Манафорт не залучений до цього плану.

Очевидно, що влада Києва не погодиться з цим планом. 19 лютого видання The New York Times повідомило про ще один план щодо України, який член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко начебто передав раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.

Над матеріалом працювали Christopher Miller і Тетяна Ярмощук