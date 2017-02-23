«Соратник» Манафорта повідомив про план повернення Януковича в Україну (уточнено)

Колишній співпрацівник американського політтехнолога Пола Манафорта, якого називають «людиною» Манафорта в Києві, Костянтин Килимник повідомив Радіо Свобода, що він розробив іще один план мирного врегулювання на Донбасі, що передбачає повернення до України колишнього президента Віктора Януковича.

Як сказав Килимник, що є громадянином і України, і Росії, в перебігу інтерв’ю в Києві, за цим його так званим «маріупольським планом» Янукович разом із народним депутатом від «Опозиційного блоку» Сергієм Льовочкіним мали б керувати Донецькою і Луганською областями.

При цьому Килимник наголосив, що Манафорт, колишній голова виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа і колишній радник Януковича, не причетний до створення цього плану.

Раніше Радіо Свобода помилково повідомило, ніби саме Манафорт є автором «маріупольського плану», і помилково назвало Килимника заступником Манафорта.

Крім того, за словами Килимника, під час виборів у США 2016 року він говорив із Манафортом «кожні пару місяців». «Я інформував його про Україну», – сказав Килимник.

Як розповів Килимник, після перемоги Януковича на виборах 2010 року, яка, на думку багатьох аналітиків, значною мірою стала можлива завдяки роботі Манафорта, він проводив 90 відсотків свого часу в адміністрації президента України, допомагаючи американському політтехнологові.

Килимник також розповів про те, що Манафорт наполягав на підписанні угоди про асоціацію України з Євросоюзом 2013 року, але Янукович до порад політтехнолога не дослухався.

Килимник каже, що він припинив оплачувану роботу на Манафорта 2014 року.

За його словами, востаннє Манафорт відвідував Україну 2015 року, а тим часом залишається радником членів «Опозиційного блоку».

Килимник також припустив, що Манафорт може знову взятися за роботу, пов’язану з Україною, «якщо з’явиться серйозний політичний проект, що буде проукраїнським і зможе принести мир цій країні».

Днями про інший план, що мав би нормалізувати відносини між Україною і Росією, повідомило американське видання The New York Times. За його даними, такий план подав від свого імені народний депутат, на той час член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко тепер уже колишньому радникові президента США Майклові Флінну незадовго до відставки американського посадовця. Цей план, зокрема, передбачав би проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50–100 років, а також виведення російських військ із території України. Це повідомлення викликало різку критику в Україні, Артеменка виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею про державну зраду.