Зв’язки Фірташа з Манафортом гарантуватимуть йому прихильність адміністрації Трампа (світова преса)

Що означає останній поворот у судових справах щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, і які зв’язки у США він має? Що насправді зробив український народний депутата Андрій Артеменко, і чи були його дії державною зрадою? І де взявся радіоактивний йод-131 у Європі? Ці питання, серед іншого, намагаються з’ясувати журналісти західних медіа.

Британська газета The Guardian пише, що історія українського бізнесмена Дмитра Фірташа інтригує. Могутня людина, яка упродовж останніх трьох років перебуває в Австрії і не може виїхати, оскільки його розшукує Вашингтон за звинуваченням у хабарництві, мовиться у статті.

Видання зазначає, що у вівторок справа Фірташа отримала новий імпульс – суд Відня ухвалив рішення про його екстрадицію до США, але невдовзі австрійська поліція взяла його під варту через європейський ордер на арешт.

Сам Фірташ заперечує звинувачення і наполягає, що вони є політично мотивованими і що таким чином Вашингтон усунув його з української політичної сцени.

Тепер, зазначається у статті, у справи з’явився новий аспект, пов’язаний з геополітичними інтересами. Журналісти видання пишуть, що Фірташ був партнером Пола Манафорта, екс-голови передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

Упродовж років Дмитро Фірташ укладав газові контракти з Росією і був арештований в Австрії за кілька тижнів після відсторонення від влади колишнього президента України Віктора Януковича. Тоді, продовжує видання, українського олігарха відпустили на свободу під заставу в 125 мільйонів євро, але з того часу він залишається у Відні.

Журналісти The Guardian змогли переглянути електронні листи, адресовані ФБР владі Австрії, з яких, як виглядає, можна зробити висновок, що політика США щодо Фірташа, змінюється залежно від політичної ситуації в Україні, зазначається у статті.

Журналісти The Guardian наголошують, що в адміністрації президента США Барака Обами вважали, що Фірташ має негативний і, ймовірно, проросійський вплив на українську політику, але зв’язки з Манафортом можуть забезпечити йому сильних союзників в адміністрації Дональда Трампа.

Пол Манафорт пішов з посади голови виборчої кампанії Трампа у серпні, ставши одним із низки соратників Трампа, які пішли через з’язки з Росією чи Україною. І попри те, що наразі Манафорт не має офіційної посади у новій адміністрації США, він і досі залучений до українських справ, підсумовується у статті The Guardian.

Американське видання The New York Times звертає увагу на ситуацію з народним депутатом Верховної Ради України Андрієм Артеменком. Українська прокуратура проводить розслідування щодо того, чи було державною зрадою з боку Артеменка співпрацювати з двома помічниками президента США Дональда Трампа щодо плану із врегулювання конфлікту між Україною і Росією, мовиться у статті видання.

Українська прокуратура звинуватила Артеменка у змові з Росією задля «підривної діяльності проти України» через висунуту ним пропозицію, яка б «узаконювала тимчасову окупацію» Криму, відзначають журналісти.

У «плані Андрія Артеменка», про який раніше повідомило видання The New York Times, описана низка заходів, метою яких є нормалізація ситуації на Донбасі і залагодження суперечки через окупацію Криму шляхом передання його Росії в оренду на 50 чи 100 років.

Журналісти The New York Times зазначають, що врегулювання цих питань дало б можливість адміністрації Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії.

Для обговорення цього плану Андрій Артеменко їздив до Нью-Йорка, відзначають журналісти. Там він зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Майклом Коеном, а також Феліксом Сатером, російсько-американським партнером «Організації Трампа» (Trump Organization), зазначається у статті The New York Times. Видання пише: Майл Коен повідомив, що на початку лютого відніс пропозицію до Білого дому у закритому конверті.

Видання Independent звертає увагу на загадкові спалаху радіоактивних матеріалів, які були зафіксовані у Європі, про причини яких ніхто достименно не знає.

Йод-131, радіоактивний матеріал техногенного походження, виявили у невеликих кількостях у Європі. Чиновники повідомляють, що його виявили на початку січня на півночі Норвегії, відтоді він поступово поширювався на решту європейського континенту.

Але попри те, що радіоактивний йод виявили ще у січні, чиновники повідомили про це лише тепер. Можливо, це сталося тому, що не зовсім зрозуміло, звідки цей матеріал взявся, наголошується у статті Independent.

Для ідентифікації можливих джерел йоду-131 США направили до Європи спеціалізовані літаки, хоча спроби прояснити ситуацію наразі невдалі, наголошують журналісти видання.

Прихильники конспірологічної теорії припускають, що радіація могла виходити з північної частини Норвегії, де Росія могла провести таємне ядерне випробування, зазначається у статті. Йод-131 головним чином пов’язаний з ядерними бомбами, його виявляли після проведення ядерних випробувань та аварій на атомних станціях у Чорнобилі і на Фукусімі.

Йод-131 використовується також для лікування деяких видів раку й інших захворювань, зазначають журналісти Independent. Відтак, є ймовірність, що витік стався на заводі лікарських препаратів, але владі про це не повідомили.

Видання пише, що мінливі напрямки вітру не дозволяють точно встановити джерело радіації, можна лише припускати, що витік стався поблизу Східної Європи.

Але, зважаючи на кількість радіоактивного матеріалу у Європі, він не становить серйозної загрози, підсумовують журналісти Independent, посилаючись на французький Інститут радіаційного захисту та атомної безпеки (IRSN).