Для США екстрадиція Фірташа означала б отримання секретів Кремля

Справа щодо українського олігарха Дмитра Фірташа набирає обертів. 21 лютого Вищий земельний суд Відня дозволив його екстрадицію до США. Вашингтон домагається видачі Фірташа у справі про хабар на суму 18,5 мільйона доларів, заплачених за отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Це рішення суд ухвалив, розглянувши апеляцію австрійської прокуратури на попереднє судове рішення про відмову у такій екстрадиції Фірташа за запитом американської влади. При цьому суддя зазначив, що остаточне рішення щодо цього ухвалюватиме федеральний міністр юстиції Австрії. Але за кілька хвилин після того, як Фірташ вийшов із зали суду, його затримали за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії. В Австрії наразі не коментують, яким чином виконання цього європейського ордера на арешт може вплинути на рішення щодо екстрадиції Фірташа до США. Хто ж такий Фірташ і чи має він вплив в Україні? А якщо так – то який?

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Дозвіл на екстрадицію до США…

Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Фірташа до США після того, як навесні 2015 року суд першої інстанції відхилив відповідний запит, вирішивши, що Вашингтон не надав достатньо доказів причетності Дмитра Фірташа до злочину. Нині ж, колегія суддів встановила, що геополітичні інтереси США не мають нічого спільного зі звинуваченнями Вашингтона щодо Фірташа.

Захист українського олігарха наполягав на відхиленні апеляції прокуратури. Адвокати заявляли, що Вашингтон домагається екстрадиції бізнесмена у першу чергу через те, що він активно працював із російськими компаніями, у тому числі з «Газпромом».

«Фірташ – стоїк, але жах на обличчях його адвокатів і захисників у Відні. Здається, все йде своїм шляхом», – повідомляє у Twitter журналіст Сімон Шустер із зали суду.

«Мільярдер Дмитро Фірташ сьогодні у суді у Відні. Це може означати у Чикаго у наручниках, або ж до України приватним літаком», – зазначав Шустер перед початком засідання.

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… і затримання за ордером Іспанії

Але за кілька хвилин після того, як Дмитро Фірташ вийшов із зали суду, його затримали за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії. Як повідомила речниця прокуратури, це затримання не стосується справи про видачу до США і пов’язане з ордером на арешт Фірташа, що виданий у зв’язку зі звинуваченнями у зв’язках із організованою злочинністю і причетності до незаконного відмивання грошей, що висунені в Іспанії.

В Австрії наразі не коментують, яким чином виконання цього європейського ордера на арешт може вплинути на рішення щодо екстрадиції Фірташа до США. Сам Фірташ цих нових звинувачень іще не коментував.

Австрійські чиновники заарештували Фірташа на прохання правоохоронних органів у США в березні 2014 року. Вашингтон домагається видачі Фірташа у справі про хабар на суму 18,5 мільйона доларів, заплачених за отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Фірташ заперечує висунуті проти нього звинувачення, називаючи їх «абсурдними й безпідставними», а запит США про екстрадицію – «політично мотивованим». Водночас у ФБР США заявили, що це «абсолютно не політична справа».

Вимога про екстрадицію Дмитра Фірташа до США була підготовлена міністром юстиції США Еріком Голдером за поданням ФБР ще у 2012 році. Цю вимогу потім підтримала його наступниця Лорета Лінч, а на початку лютого новим міністром юстиції США став Джеф Сешанс, республіканець, який упродовж всієї передвиборчої кампанії нинішнього президента Дональда Трампа активно його підтримував.

В Україні ж поліція розслідує два кримінальних провадження, пов’язаних з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного. Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» в розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.

Програні активи – фінансові і політичні

Ім’я Фірташа стало широковідоме українському загалу у 2005 році, коли компанія «РосУкрЕнерго», співвласником якої він є разом із російським «Газпромом», стала посередником у постачанні газу до України. Це спричинило політичний скандал в Україні. Тодішнього президента Віктора Ющенка обвинувачували у можливих зв’язках із Фірташем, що, на думку оглядачів, підірвало його імідж.

Наразі ж, на думку експертів, Дмитро Фірташ практично не має впливу на політичну ситуацію в Україні. Головний його інструмент впливу – це телеканал «Інтер», каже Радіо Свобода політичний експерт Володимир Фесенко.

Інший співвласник «Інтера» – Льовочкін – певною мірою теж впливає на політику цього телеканалу. Хто більше впливає, мені важко сказати

«Але тут є нюанси. Інший співвласник «Інтера» – Сергій Льовочкін – перебуває в Україні і певною мірою теж впливає на політику цього телеканалу. Хто більше впливає – люди, пов’язані з Фірташем, чи Льовочкін, мені важко сказати. Інших впливів на український політичний процес з боку Фірташа я не знаю», – наголошує Фесенко.

Утім, на думку експерта Тараса Березовця, з часу своєї відсутності в Україні Дмитро Фірташ фактично втратив увесь вплив на «Інтер».

Фірташ є і політичним, і фінансовим банкрутом. Льовочкін повністю перебрав контроль над медіагрупою «Інтер», яка колись контролювалася ними спільно

«Фірташ є і політичним, і фінансовим банкрутом. Наскільки мені відомо, він винен понад 500 мільйонів доларів. І цей борг належить Валерію Хорошковському, йому по суті належать всі ті підприємства, які ще формально записані на олігарха-утікача. Тому говорити про політичний вплив на медіа на сьогодні некоректно. Льовочкін повністю перебрав контроль над медіагрупою «Інтер», яка колись контролювалася ними спільно. Сьогодні Фірташ жодним чином до цього не причетний, оскільки Льовочкін вивів всіх основних менеджерів Фірташа з телевізійної групи, тож сьогодні він не здійснює оперативного управління каналами», – зазначає експерт.

Що ж до політичного впливу в Україні, то, вважає Тарас Березовець, він певним чином зберігається, хоча суттєво знизився.

Він зберігає певний вплив на частину «Опозиційного блоку», зокрема, на Юрія Бойка. Також близьким до нього вважається Андрій Артеменко

«Він зберігає певний вплив на частину «Опозиційного блоку», зокрема, на одного з холдерів, Юрія Бойка. Також близьким до нього вважається нині скандальний депутат Андрій Артеменко, – продовжує Березовець. – Політичний вплив суттєво знизився, але він все ще продовжує контролювати низку підприємств, зокрема, енергетичних, які розташовані у різних регіонах України. А найбільший вплив Фірташа у регіональному розрізі зберігається за Чернівецькою областю. Там у місцевих органах влади є значна частина прихильників олігарха-втікача».

Боротьба за «Інтер»

Головним наслідком імовірної екстрадиції Дмитра Фірташа до США, на переконання Володимира Фесенка, стане майбутнє «Інтера».

Вже є чутки, що нібито не закрита схема викупу телеканалу Фірташем і Льовочкіним у Хорошковського

«Вже є чутки, що нібито не закрита схема викупу телеканалу Фірташем і Льовочкіним у Хорошковського, що Хорошковський не все отримав і може пред’явити претензії, спробувати відновити контроль, свої права як акціонера. Далі, коли все ж таки таких акціонерів вибивають, то, безумовно, може постати питання або про продаж телеканалу, або ж про появу нових акціонерів», – підсумовує Фесенко.

Фірташ: США проти Росії

Можна скільки завгодно заперечувати наявність політичного фактору, але адміністрації Трампа австрійська судова система не наважилася опонувати

На переконання ж Тараса Березовця, справа Фірташа має політичну складову і на геополітичному рівні.

«Змінилася позиція уряду США. І це сьогодні відчули європейські партнери. Можна скільки завгодно заперечувати наявність політичного фактору, але адміністрації Трампа австрійська судова система не наважилася опонувати. Те, що могло легко відбутися за часів президентства Обами, при Трампові не працює. Тому й вирішили не загострювати стосунки зі США і нарешті ухвалили таке довгоочікуване рішення щодо екстрадиції Фірташа», – вважає він.

Отримання під свій контроль Фірташа для американської Феміди означатиме, що вони зможуть отримати політичні і фінансові таємниці Кремля, які ретельно зберігав Фірташ упродовж багатьох років

«Крім того, треба зрозуміти, що це частина глобальної гри між США і Росією. Адже відомо, що Фірташ знає певну частину секретів кремлівського керівництва. Він був втаємничений у справи Семена Могилевича, кримінального авторитета, достатньо близького до президента Росії Володимира Путіна. Отримання під свій контроль Фірташа для американської Феміди означатиме, що вони автоматично зможуть отримати політичні і фінансові таємниці Кремля, які ретельно зберігав Дмитро Фірташ упродовж багатьох років», – наголошує Тарас Березовець.

Деякі ж оглядачі припускають, що арешт Дмитра Фірташа за іспанським ордером після дозволу на екстрадицію до США, саме те, чого хотів бізнесмен і сторона захисту.