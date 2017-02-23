«Викрадений» народний депутат. Майже детективна історія

Від інформації про «зникнення» і «викрадення» до заяви про «операцію українських спецслужб». Майже детективна історія стрімко розгорталася впродовж 23 лютого навколо народного депутата, заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка» (БПП) в парламенті, одесита Олексія Гончаренка.

Приблизно о 13:00 парламентар від БПП Олександр Бригинець написав у Facebook: «В залі його (Олексія Гончаренка — ред.) немає. Близькі і рідні не знають про його місцезнаходження. Телефон не відповідає».



В прокуратурі і Службі безпеки України факт зникнення народного депутата підтвердили, зауваживши, що йдеться про «викрадення». Провадження відкрили за частиною 2 статті 146 («викрадення людини або незаконне позбавлення волі») Кримінального кодексу України.

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Гринів закликав створити штаб для розшуку Гончаренка. Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропозицію підтримав. «Вважаю, що правоохоронні органи мають вжити заходів, щоб ця ситуація була вирішена. Прошу оформити це як звернення від голови Ради і від парламенту», – заявив спікер.

«Силова» частина

Згодом в Одесі відбувся спільний брифінг керівництва регіональної прокуратури та Служби безпеки України. На ньому очільники силових відомств Одеської області повідомили, що Гончаренко перебуває у «безпечному місці», затримані три особи, які готували його викрадення.

За словами керівника УСБУ в Одеській області Сергія Батракова, організатором є депутат Лиманської райради (Одеська обл.) від «Опозиційного блоку» Олександр Кушнарьов. «Замовлення було не на вбивство, а на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, тобто позбавити зору з використанням кислоти, а також завдати важких тілесних ушкоджень з використанням молотка», – додав Сергій Батраков.

Також він розповів, що оперативники відпрацьовували групу людей, які поширювали антиукраїнську літературу. Саме під час цих оперативних дій було перехоплене листування осіб, які готували викрадення Гончаренка.

В свою чергу прокурор Одеської області Олег Жученко заявив на брифінгу в Одесі, що підписав повідомлення про підозру депутатові райради, який, за версією слідства, причетний до підготовки викрадення Гончаренка.

Про головного «героя»

Олексій Гончаренко є сином екс-мера Одеси в 2010-2013 роках Олексія Костусєва. 36-річний політик свого часу був відомим захисником російської мови і активно відстоював російськомовний курс регіону.

В своїй політичній кар’єрі Гончаренко кілька разів змінював партійне «забарвлення»: від «зелених» і партії «Союз» до Партії регіонів за часів президентства Віктора Януковича. За списком «Блоку Петра Порошенка» (БПП) він пройшов до парламенту в 2016 році.

Під час «референдуму» в Криму Олексій Гончаренко оприлюднив світлину з кримської гори Ай-Петрі, на якій встановив прапор України. В тому ж 2014 році на Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи в Страсбурзі виступив у футболці з написом «Путін = Гітлер».

Нещодавно депутат Олексій Гончаренко відзначився акцією перед посольством Німеччини в Києві. 8 лютого на уламку берлінського муру він написав слово «Nein». Таким чином, за його словами, він висловив протест проти заяви німецького посла Ернста Райхеля, який в інтерв’ю «РБК-Україна» припустив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Розв’язка «детективу»

Ввечері 23 лютого заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко вийшов на зв'язок із ЗМІ. В скайп-інтерв’ю для Радіо Свобода він заявив про «інсценування його викрадення» і уточнив, що про спецоперацію силовиків йому було відомо.

«Я приїхав в Одесу, було інсценування мого викрадення. Після цього організатори виїхали для розправи зі мною у визначене ним місце, там їх чекали представники СБУ, їх всіх затримали», – сказав він.

«Відбулася спецоперація українських силових структур зі знешкодження терористичної групи в Одесі, яка планувала низку злочинів, в тому числі і нанесення тілесних ушкоджень мені і мого викрадення… Мотив перший – терористичний акт, акт залякування мене як суспільно-політичного діяча…», – заявив Гончаренко.