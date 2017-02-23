Луценко: в одного з викрадачів Гончаренка знайшли паспорт Росії

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в одного з трьох затриманих викрадачів народного депутата України Олексія Гончаренка вилучили паспорт Росії.

Як написав він у фейсбуці, один із трьох затриманих членів злочинної групи є депутатом Лиманської районної ради Одеської області, інший – колишній військовослужбовець. Вони викрали Гончаренка – вже під контролем спецслужб – і планували спотворити його обличчя кислотою і розбити молотком коліна. У фігурантів справи також вилучили балаклави, ємність, що, за попередніми даними, містила кислоту, і молоток.

За словами Луценка, викрадення Гончаренка для помсти за події травня 2014 року, коли в Одесі внаслідок пожежі загинуло багато прихильників сепаратизму й так званої «федералізації», було лише одним із планів злочинної групи, яку викрили слідчі прокуратури та управління СБУ Одещини.

Ця група, написав генпрокурор, протягом року організувала та розповсюджувала на території Одеси книжки та буклети для розпалювання національної, расової ворожнечі та приниження національної честі і гідності. За висновками експертиз, ця література спрямована на пропагування національної ворожнечі між українцями, росіянами та євреями, а також на актуалізацію ненависті до українських патріотів, заявив Луценко.

Раніше керівники прокуратури й управління СБУ Одещини повідомили, що організатором викрадення є депутат Лиманської райради Одеської області від «Опозиційного блоку» Олександр Кушнарьов – батько одного з загиблих у травні 2014 року проросійських демонстрантів.

Сам Гончаренко після завершення операції повідомив, що був поінформований про план викрадення і про те, що воно відбувається під контролем силовиків.

Олексій Гончаренко є сином колишнього мера Одеси у 2010–2013 роках Олексія Костусєва. 36-річний політик свого часу був відомим захисником російської мови і активно відстоював російськомовний курс регіону.

У своїй політичній кар’єрі Гончаренко кілька разів змінював партійну належність: від «зелених» і партії «Союз» до Партії регіонів за часів президентства Віктора Януковича. За списком «Блоку Петра Порошенка» (БПП) він пройшов до парламенту у 2016 році.

2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Вони вели вогонь у кількох випадках із-за спин міліції, яка не перешкоджала цьому. Були вбиті шість людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися на нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів і їхніх прихильників. Присутні в таборі сховалися в будівлі Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту – значна більшість із проросійської. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей.

Серед 20 обвинувачених у масових заворушеннях того дня, що чекають на суд, п’ять перебувають під вартою, серед них один громадянин Росії.