Гончаренко: в Одесі було інсценування мого викрадення

Народний депутат, заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявляє, що в Одесі було інсценування його викрадення.

«Я приїхав в Одесу, було інсценування мого викрадення. Після цього організатори виїхали для розправи зі мною у визначене ним місце, там їх чекали представники СБУ, їх всіх затримали», – сказав він.

Депутат уточнив, що йому було відомо про спецоперацію силовиків.

«У певний момент мене проінформували. Далі я вже виконував все, що мені казали силовики. Так, я знав, що планують викрадення», – зазначив він.

«Відбулася спецоперація українських силових структур зі знешкодження терористичної групи в Одесі, яка планувала низку злочинів, в тому числі і нанесення тілесних ушкоджень мені і мого викрадення… Мотив перший – терористичний акт, акт залякування мене як суспільно-політичного діяча…» – заявив Гончаренко.

Сьогодні силовики повідомили про викрадення Гончаренка. Через кілька годин у прокуратурі заявили, що Гончаренко перебуває у «безпечному місці», затримані три особи, які готували його викрадення. Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що підписав повідомлення про підозру депутатові райради Одеської області, який причетний, за версією слідства, до підготовки викрадення Гончаренка.