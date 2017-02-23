Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. Депутати не підтримали проект постанови №5571 про визначення кандидатури Роберта Сторча до складу комісії, за документ проголосували 76 депутатів. Рада вирішила розглянути кандидатуру Найджела Брауна, проте відповідну постанову депутати також не підтримали. Після цього депутати направили на повторне перше читання проект постанови про визначення кандидатури до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ. У 2017 році НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.