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23 Лютий 2017, Київ 23:21
Культура

«Реальність ілюзії»: У Києві відкрили виставку художника Олександра Гнилицького

Виставка «Реальність ілюзії», Київ, 23 лютого 2017 року

Виставка «Реальність ілюзії», Київ, 23 лютого 2017 року

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Крокодил Гена у спортивному костюмі Adidas, вінілові платівки з Путіним та Висоцьким і проекція килима, що змінює візерунки. У «Мистецькому арсеналі» відкрили виставку робіт одного з найдорожчих українських художників Олександра Гнилицького.

За інформацією організаторів, постать Гнилицького в арт-процесі можна прирівняти до «Братів Гадюкіних» у музиці чи «Бу-Ба-Бу» в літературі. Митець помер у 2009 році від раку.

На виставці «Реальність ілюзії» представлений живопис, скульптура, графіка і медіа – частину робіт в Україні ніколи не показували, а «Мистецький Арсенал» таким чином відкриває серію проектів, присвячених постатям новітнього українського мистецтва.

За словами директора «Арсеналу» Олесі Островської, частина картин Гнилицького була написані фарбами для підлоги – у 90-і працювали з тим, на що вистачало коштів. Відеороботи реставрували у Національному центрі Олександра Довженка – якісь плівки і зйомки була такою, яку дозволяли ті «бідні» часи, сказала вона.

Олеся Островська (в центрі)

Олеся Островська (в центрі)

Експозиція має передавати «магічний реалізм» і «оптичну філософію» – Соловйов

Куратор виставки Олександр Соловйов розповів журналістам, що намагався представити творчість Гнилицького якомога широко. За словами Соловйова, експозиція має передавати «магічний реалізм» та «оптичну філософію», і точно не відповідає типовим уявленням про «життєвий шлях художника».

Соловйов пояснює: Гнилицький завжди експериментував і як представник постмодерну не забував про іронію. Аналогічно до супу Campbell’s Енді Воргола, у Гнилицького є спортивний костюм і кросівок Adidas – невід’ємні атрибути 90-х. Художник писав на вінілових платівках, а пізніше, в нульових, освоював CD-rom. Купував оптику на блошиному ринку, щоб дати можливість глядачу побачити стерео-картини. Розібрав ілюстрацію з книги XVI століття на величезні шматки-пазли і у далекому вже 1997-му дозволив відвідувачам своєї виставки їх збирати – тобто зробив інсталяцію інтерактивною.

Олександр Соловйов

Олександр Соловйов

На відкритті в «Мистецькому Арсеналі» була і дружина Гнилицького – художниця Леся Заяць. У 1996-му вони створили «Інституцію нестабільних думок» – над поєднанням різноманітних форм та жанрів пара працювала разом. У Києві представили одну із їхніх найвідоміших інсталяцій під назвою «Кімната».

«Реальність ілюзії» триватиме до 26 березня – упродовж цього часу можна буде потрапити на присвячені Гнилицькому лекції, дискусії, кураторські та безкоштовні екскурсії.

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    Вікторія Жуган

    Стипендіатка Радіо Свобода 2016-2017. Протягом останніх двох років жила у Києві, де працювала редактором англомовного порталу про Україну Euromaidan Press, а також публікувалася на сайті Еспресо.TV та у польському онлайн-тижневику Kultura Liberalna. Висвітлювала теми українсько-польських відносин, євроінтеграції, українських реформ. До цього Вікторія Жуган стажувалася у польському виданні Gazeta Wyborcza, брала участь у медіа-тренінгах в Україні та за кордоном, навчалася у Польщі та США.

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