«Реальність ілюзії»: У Києві відкрили виставку художника Олександра Гнилицького

Крокодил Гена у спортивному костюмі Adidas, вінілові платівки з Путіним та Висоцьким і проекція килима, що змінює візерунки. У «Мистецькому арсеналі» відкрили виставку робіт одного з найдорожчих українських художників Олександра Гнилицького.

За інформацією організаторів, постать Гнилицького в арт-процесі можна прирівняти до «Братів Гадюкіних» у музиці чи «Бу-Ба-Бу» в літературі. Митець помер у 2009 році від раку.

На виставці «Реальність ілюзії» представлений живопис, скульптура, графіка і медіа – частину робіт в Україні ніколи не показували, а «Мистецький Арсенал» таким чином відкриває серію проектів, присвячених постатям новітнього українського мистецтва.

За словами директора «Арсеналу» Олесі Островської, частина картин Гнилицького була написані фарбами для підлоги – у 90-і працювали з тим, на що вистачало коштів. Відеороботи реставрували у Національному центрі Олександра Довженка – якісь плівки і зйомки була такою, яку дозволяли ті «бідні» часи, сказала вона.

Експозиція має передавати «магічний реалізм» і «оптичну філософію» – Соловйов

Куратор виставки Олександр Соловйов розповів журналістам, що намагався представити творчість Гнилицького якомога широко. За словами Соловйова, експозиція має передавати «магічний реалізм» та «оптичну філософію», і точно не відповідає типовим уявленням про «життєвий шлях художника».

Соловйов пояснює: Гнилицький завжди експериментував і як представник постмодерну не забував про іронію. Аналогічно до супу Campbell’s Енді Воргола, у Гнилицького є спортивний костюм і кросівок Adidas – невід’ємні атрибути 90-х. Художник писав на вінілових платівках, а пізніше, в нульових, освоював CD-rom. Купував оптику на блошиному ринку, щоб дати можливість глядачу побачити стерео-картини. Розібрав ілюстрацію з книги XVI століття на величезні шматки-пазли і у далекому вже 1997-му дозволив відвідувачам своєї виставки їх збирати – тобто зробив інсталяцію інтерактивною.

На відкритті в «Мистецькому Арсеналі» була і дружина Гнилицького – художниця Леся Заяць. У 1996-му вони створили «Інституцію нестабільних думок» – над поєднанням різноманітних форм та жанрів пара працювала разом. У Києві представили одну із їхніх найвідоміших інсталяцій під назвою «Кімната».

«Реальність ілюзії» триватиме до 26 березня – упродовж цього часу можна буде потрапити на присвячені Гнилицькому лекції, дискусії, кураторські та безкоштовні екскурсії.