У «Мистецькому Арсеналі» відкрили виставку одного із найдорожчих українських художників Олександра Гнилицького. Його вважають найбільш непередбачуваним митцем в українському арт-процесі – він заявив про себе наприкінці 80-х, коли в українське мистецтво прийшло покоління «нової хвилі» і вважається настільки ж знаковим, як «Брати Гадюкіни» в музиці та «Бу-Ба-Бу» в літературі. Радіо Свобода поговорило з куратором виставки про смисли і концепції, а потім поцікавилося у відвідувачів: що ж у сучасному мистецтві побачили вони?