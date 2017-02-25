Радіо Свобода Daily: Савченко на окупованій частині Донбасу

Доброго ранку!

Пригоди Савченко на Донбасі​

Народний депутат України (позафракційний) Надія Савченко назвала свою поїздку на окуповану частину Донбасу «ризиком» задля порятунку українських полонених. Савченко не вказала, з ким вона зустрічалась на окупованих територіях Донбасу і чи вдалося досягти якихось домовленостей. Сайти бойовиків також не повідомляють нічого, окрім самого факту приїзду Савченко на контрольовані угрупованням «ДНР» території. Більше про пригоди Надії Савченко на Донбасі та ймовірний заклик до українських військових йти на Київ «робити переворот» читайте за лінком.

Артеменка допитали

Народний депутат України Андрій Артеменко з’явився на допит до прокуратури Автономної Республіки Крим як свідок і пообіцяв співпрацювати зі слідством. «Я переконаний, що всі ті альтернативи, що я пропоную світу, мають сенс. Крим – це Україна. Крим не згаданий в Мінських угодах, забутий на міжнародному рівні», – сказав Артеменко. Депутат також заперечив можливість свого виїзду у Росію і додав, що залишається в Україні і буде відвідувати усі можливі допити. Наступний допит має відбутися у понеділок, 27 лютого.

В окремій публікації, окрім «плану Артеменка», Радіо Свобода зібрало також й інші «плани». Тож повна картина у публікації «Змагання «мирних планів» для України».

«Коку» не врятували

Десантник 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко, з позивним «Кока», помер внаслідок поранення у голову, зазнаного під Авдіївкою. Микола Гуцаленко двічі заступав на оборону Донецького аеропорту. Він був одним із тих українських бійців, які вивісили прапор над новим терміналом летовища. Позивний «Кока» Микола Гуцаленко обрав для себе тому, що його так у дитинстві називав дідусь. Десантникові було 25 років. У нього залишилася дружина, 9-місячний син і батьки. Родом Микола Гуцаленко з Вознесенська Миколаївської області. Земляки, дізнавшись про поранення, стали збирати гроші для підтримки воїна. Вічна пам'ять!

В арешті Фірташа відмовили

Земельний суд Відня відмовив прокуратурі в арешті українського бізнесмена Дмитра Фірташа у рамках справи про його екстрадицію до США. Суд вирішив, що достатнім запобіжним заходом є його раніше внесена застава на суму 125 мільйонів євро, а також вимога здати закордонний паспорт і регулярно зголошуватися в поліції.

Далі три заголовки:

Чуркіна поховали в Москві.

Три тонни «Бояришніка» знайшли у Києві.

А ще з'ясували, що брат лідера КНДР був убитий забороненою хімічною зброєю.

«Беркут» для бізнесу чи детективи?

Відновлення податкової міліції, яку експерти називають одним із найбільш корумпованих силових органів, не змогли проштовхнути в українському парламенті. Саме податкова міліція розслідує частину злочинів членів «сім’ї» Януковича, тож її ліквідацію лобіює оточення екс-президента, стверджують прихильники реанімації цього органу. У фіскальній службі повідомляють, що податкова міліція нині фактично продовжує працювати. Між тим Міністерство фінансів пропонує створити замість податкової міліції службу фінансових розслідувань, яка не чіпатиме малий та середній бізнес і не матиме каральних функцій. Якою є альтернатива податковій міліції, читайте у матеріалі.

15 тисяч квитків на «Євробачення-2017»

Майже 15 тисяч квитків на конкурс «Євробачення-2017» продано станом на 24 лютого. 52% квитків придбали з України, 48% – жителі інших країн. Перший квиток купила переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана. Очікується, що всього буде продано близько 70 тисяч квитків вартістю від 8 до 500 євро.

Анна Музичук у фіналі чемпіонату світу

Українська шахістка Анна Музичук вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів, що проходить у столиці Ірану Тегерані. У другій партії півфіналу українка перемогла росіянку Олександру Костенюк з рахунком 2:0.

Великі цілі досяжні!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає Вам приємних вихідних!