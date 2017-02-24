«Беркут» для бізнесу чи детективи: якою є альтернатива податковій міліції

Київ – Відновлення податкової міліції, яку експерти називають одним з найбільш корумпованих силових органів, не змогли проштовхнути в українському парламенті. Саме податкова міліція розслідує частину злочинів членів «сім’ї» Януковича, тож її ліквідацію лобіює оточення екс-президента, стверджують прихильники реанімації цього органу. У фіскальній службі повідомляють, що податкова міліція нині фактично продовжує працювати. Між тим Міністерство фінансів пропонує створити замість податкової міліції службу фінансових розслідувань, яка не чіпатиме малий та середній бізнес і не матиме каральних функцій.

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Народні депутати 23 лютого ухвалили у другому читанні законопроект № 0940 278 голосами – за основу та в цілому. Закон спрощує оформлення спадщини для найближчих родичів та зменшує її оподаткування.

Однак голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала внести поправку, яка не має прямого стосунку до питання спадщини, але повертає повноваження податковій міліції.

Раніше, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік народні депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня.

Частина депутатів від «Блоку Петро Порошенка», «Самопомочі» та інших фракцій, які позиціонують себе як прихильники реформ, заблокували трибуну з вимогою відхилити правки до законопроекту, зокрема – пов’язані з відновленням податкової міліції та зі зменшенням оподаткування підприємств, виробничі потужності яких знаходяться на непідконтрольній території.

Депутат від «БПП» Максим Курячий став на захист правок до законопроекту про спадщину, які відновлюють повноваження податкової поліції. За його словами, в умовах фактичної війни не можна зупиняти роботу органу, що розкриває фінансові злочини, зокрема – пов’язані з бізнесменом Сергієм Курченком, якого відносять до «сім’ї» Віктора Януковича. У зв’язках зі схемами Курченка Курячий звинуватив частину депутатів, які заблокували трибуну з вимогою не підтримувати відновлення податкової міліції.

Деякі колеги хочуть уникнути відповідальності за розкрадання нафти і за участь у злочинних схемах

«Деякі колеги хочуть уникнути відповідальності за розкрадання нафти і за участь у злочинних схемах Сергія Курченка (бізнесмен, наближений до Віктора Януковича – ред.). Ми маємо забезпечити безперервність роботи органів влади. Не може бути правового вакууму в державі, яка воює та захищає свої кордони. Голосуймо за порядок у державі!» – закликав Курячий, підтримуючи правки Ніни Южаніної.

Як «Беркут» вбивав людей на Майдані, так податкова міліція вбиває бізнес в Україні

На це депутат від «Самопомочі» та перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Андрій Журжій наголосив, що у нинішньому вигляді податкова міліція знищує бізнес, тому відновлювати її повноваження – неприпустимо.

«Як «Беркут» вбивав людей на Майдані, так податкова міліція вбиває бізнес в Україні. Ми не маємо права дати цьому органу повернути свої повноваження. Ми маємо поставити на голосування правки Южаніної про відновлення повноважень податкової міліції – та провалити їх», – запропонував Журжій.

Тим часом під стінами парламенту зібрався імпровізований мітинг противників податкової міліції. Зрештою Верховна Рада відмовилася відновити роботу цього органу. Таку поправку до законопроекту № 0940 підтримали 194 депутати за мінімально необхідних 226.

Між тим, українські підприємці найчастіше скаржаться на тиск податкових органів, і найбільше проблем в них виникає саме в податковій сфері, свідчить статистика, оприлюднена Радою бізнес-омбудсмена.

Український бізнес систематично найбільше скаржиться саме на податкову. Більш ніж половина скарг, які надійшли до Ради бізнес-омбудсмена України Альгірдаса Шемети у 4 кварталі 2016 року, була на працівників ДФС. Місцева влада за обсягом скарг – на другому місці, Нацполіція – на третьому, свідчить статистика цього органу.

Мінфін: фінансових розслідувачів треба позбавити репресивних функцій

В уряді неодноразово заявляли про намір ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган. Спершу Мінфін пропонував заснувати фінансову поліцію, яка би теж мала силові функції, але була сформована за новими принципами з нових людей. В експертному середовищі цю ідею розкритикували: аналітики та громадські активісти не виключали, що результат може повторити те, що відбулося з патрульною поліцією: часткове повернення старих кадрів і старих методів роботи.

Але потім думка Мінфіну змінилася. Україні не варто реанімувати податкову міліцію старого зразка, або ж створювати подібну до неї за функціями фінансову поліцію, вважає міністр фінансів Олександр Данилюк. Він пропонує створити орган, який не матиме каральних функцій, але спеціалізуватиметься на розслідуванні великих фінансових злочинів, які несуть загрозу державі, заявив Данилюк у сесійній залі парламенту.

Податкова міліція – це репресивний орган, який тиснув на бізнес. При цьому – не зменшуючи рівень фінансової злочинності

«Я вважаю, що податкова міліція – це репресивний орган, який тиснув на бізнес. При цьому – не зменшуючи рівень фінансової злочинності, – стверджує міністр, посилаючись на те, що за останній рік роботи податкова міліція принесла до бюджету менше грошей, ніж витратила. – І це спадщина, яка має залишитись у минулому. Відновлення повноважень податкової міліції призведе до затягування процесу створення нової служби фінансових розслідувань. А це передбачено коаліційною угодою, указами президента, нашими міжнародними зобов’язаннями і програмою уряду».

Того ж дня міністр фінансів Олександр Данилюк презентував законопроект щодо створення органу протидії фінансовим злочинам на засіданні комітету з питань податкової та митної політики. Утім наразі профільні комітети парламенту його не підтримали.

Водночас у ДФС запевняють, що податкова міліція продовжує діяти попри зміни до законодавства, які ухвалили під час голосування за бюджет-2017. Конституцією України передбачено безперервність владних інститутів, тому податкову міліцію не ліквідують до появи нового органу, її правонаступника, заявив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

Технічна помилка, внаслідок якої в одному пункті Податкового кодексу вказано два моменти, що суперечать одне одному, не є глобальною проблемою та не припиняють роботу податкової міліції, запевняє податківець.

За його словами, у перехідних положеннях податкового кодексу зазначено, що розділ «Податкова міліція» виключається з моменту прийняття відповідного закону про створення нового органу, тому ні про ліквідацію, ні про поновлення повноважень податкової міліції на сьогодні немає жодної мови.

Утім, українські суди так не вважають: низка рішень у позовах проти цього силового фіскального органу свідчить, що суди ставлять його повноваження під сумнів, починаючи з 1 січня.

Оксана Продан, народний депутат від «БПП», член комітету з податкової та митної політики та один з ідеологів відмови від податкової міліції, в ефірі Радіо Свобода заявила, що уже другий місяць голова профільного комітету Ніна Южаніна робить все для того, щоб відновити повноваження податкової міліції. Вона нагадує, що з 2005 року, з часів Помаранчевої революції, українському бізнесу обіцяли ліквідувати податкову міліцію «як орган, який займається виключно здирництвом».

Питання відновлення податкової міліції виникло саме завдяки рішенням судів, які почали відмовляти податковим міліціонерам у здійсненні їхніх повноважень у слідчих діях

«Насправді ті, хто до вчора відстоювали відновлення діяльності податкової міліції, говорили начебто про якийсь захист бюджету. Хоча насправді минулого року податкова міліція витратила на себе на 200 мільйонів гривень більше, ніж тих коштів, які забезпечила надходжень до бюджету. Тому навіть математично вони не ефективні, – наголосила Продан в ефірі Радіо Свобода. – А що стосується інвестицій, то будь-який бізнес, маленький і великий, був не застрахований від того, що до них мали можливість прийти податкові міліціонери і вимагати, влаштовувати «маски-шоу». Це неодноразово показувалося в ефірах і подавалося в різні суди на оскарження прав, але, на жаль, доти, поки судова система не реформована і дуже часто виносить неправосудні рішення, то проблеми з податковою міліцією виникали досить тривалий час. Але, що важливо: насправді це питання відновлення податкової міліції виникло саме завдяки рішенням судів, які почали відмовляти податковим міліціонерам у здійсненні їхніх повноважень у слідчих діях».

Оксана Продан запевнила, що з позбавленою повноважень податковою міліцією не виникло ніякого правового вакууму, оскільки ці повноваження зараз виконує Служба безпеки України та відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ.

Треба скасувати репресивні функції не лише ДФС, а економічних підрозділів усіх силових органів – експерт

Наразі корумпованими є економічні підрозділи всіх силових структур, від СБУ до МВС, і відтак треба повноваження всіх цих підрозділів, а не лише податкової міліції, передати до нової структури, на яку мінімізовано вплив корупції, стверджує експерт фінансової та податкової групи «Реанімаційного пакету реформ» Павло Кухта.

Новий орган не буде ідеальним, але він буде кращим, ніж економічні підрозділи силових структур, які фактично стали рекетирськими

«Варто розуміти: ідея нового органу – це не лише про податкову міліцію. Адже всі підрозділи силових органів, що займаються економікою – за 25 років повністю корупціонувалися. Служба фінрозслідувань може забрати всі їхні повноваження. ЇЇ треба формувати на нових засадах, і обмежити фінансування і мандат: щоб СФР працювала тільки на мінімізацію економічної злочинності. Щоб новий орган не «бігав» по малому бізнесу. Цей новий орган не буде ідеальним, але він буде кращим, ніж економічні підрозділи силових структур, які фактично стали рекетирськими».

Один з аргументів експерта – у нинішній податковій міліції – десять тисяч працівників, а у Службі фінансових розслідувань їх буде, за даними Міністерства фінансів, 2,5-3,5 тисячі.

Тим часом прем’єр Володимир Гройсман розкритикував заяву міністра фінансів про «репресивність» податкової міліції як «занадто різку». Однак погодився з тим, що необхідно створити службу фінансових розслідувань як об’єднаний ревізійний орган. За словами прем’єра, наступного тижня в уряді визначаться, відновлювати податкову поліцію, чи запроваджувати нові інституції.