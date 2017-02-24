Змагання «мирних планів» для України

Врегулювання ситуації на Донбасі має відбуватися відповідно Мінських угод, укладених наприкінці 2014 – на початку 2015 року. Вони, серед іншого, передбачають виведення всіх іноземних формувань, військової техніки з території України і передачу Києву повного контролю над російсько-українським кордоном на Донбасі. Ці угоди повною мірою не виконані, а ситуація на Донбасі, як і раніше, залишається критичною. Тож упродовж останнього часу з’явилася низка альтернативних «мирних планів» для врегулювання ситуації в Україні.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F309324978&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

План Килимника

Колишній співпрацівник американського політтехнолога Пола Манафорта, якого називають «людиною» Манафорта у Києві, Костянтин Килимник повідомив Радіо Свобода, що він розробив іще один план мирного врегулювання на Донбасі. Проект передбачає повернення до України колишнього президента Віктора Януковича, який би міг очолити Донбас.

Як сказав Килимник, який є громадянином і України, і Росії, під час інтерв’ю у Києві, за цим його так званим «маріупольським планом», «людина, така як Янукович чи ще хтось, хто представляє Донбас, і щонайменше не вбивала людей, може зупинити війну і підняти місцеву економіку, була б варіантом».

При цьому Килимник наголосив, що Манафорт, колишній голова виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа і колишній радник Януковича, не причетний до створення цього плану.

План Януковича

Колишній президент Віктор Янукович, який втік з України і наразі перебуває у Росії, 21 лютого у розмові з західними журналістами поділився пропозиціями, викладеними на 10 сторінках, які він надіслав президенту США Дональду Трампові, а також лідерам Росії, Німеччини, Франції і Польщі.

Янукович запропонував провести референдум про статус Донбасу, якщо Київ не виконає Мінські угоди. Віктор Янукович також запропонував підключити до нормандського формату «представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу».

​



План Артеменка

Цей план спричинив скандал у Вашингтоні і Києві.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку у Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді. У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.

Артеменко заперечив, що передав план чиновникам Трампа, і заявив, що позиватиметься до суду на The New York Times за наклеп.

План Тарути

Український олігарх Сергій Тарута, колишній голова Донеччини, вкінці січня запропонував свій план, який спирається на «три основи» – повернення легітимності, безпеки і довіри.

У плані пропонується розглядати як легітимних представників окупованих територій, які були обрані під час останніх легітимних місцевих виборів у 2010 році. Згідно з цим планом, миротворчий контингент ООН мав би забезпечувати безпеку у цьому регіоні.

Цей план був практично проігнорований в Україні, але Тарута продовжував його просувати під час Мюнхенської безпекової конференції минулого тижня.

План Пінчука

Наприкінці грудня минулого року в американському виданні The Wall Street Journal була опублікована стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією».

«Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думку Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.

У відповідь СБУ призначила експертизу висловлювань Пінчука. Перевіряється, зокрема, можливе посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи чи терористичної організації і фінансування тероризму.

Позиція Києва



Президент України Петро Порошенко і представники київської влади відкидають ці пропозиції і наполягають, що Мінські угоди є єдиним шляхом до миру у країні. Західні лідери погоджуються із цим.

Над матеріалом працювали Christopher Miller і Тетяна Ярмощук