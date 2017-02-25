25 лютого на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві відбулося відкриття пам’ятника визначній діячці національно-визвольного руху, поетесі Олені Телізі. Як передає кореспондент Радіо Свобода, участь у заході взяли представники громадськості, молодь, чиновники та духовенство.

Освятив пам’ятник патріарх київський Філарет. Після закінчення офіційної частини присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника, вартість якого близько 8 мільйонів гривень.



Пам’ятник Олені Телізі встановлено на виконання президентського указу про святкування 100-річчя від дня її народження а також відповідно до заходів з 75-х роковин трагедії у Бабиного Яру.