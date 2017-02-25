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25 Лютий 2017, Київ 18:49
Фотогалереї

У Бабиному Яру в Києві відкрили пам’ятник Олені Телізі (фотогалерея)

25 лютого на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві відбулося відкриття пам’ятника визначній діячці національно-визвольного руху, поетесі Олені Телізі. Як передає кореспондент Радіо Свобода, участь у заході взяли представники громадськості, молодь, чиновники та духовенство.

Освятив пам’ятник патріарх київський Філарет. Після закінчення офіційної частини присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника, вартість якого близько 8 мільйонів гривень.

Пам’ятник Олені Телізі встановлено на виконання президентського указу про святкування 100-річчя від дня її народження а також відповідно до заходів з 75-х роковин трагедії у Бабиного Яру.

Віталій Кличко на відкритті пам&rsquo;ятника Олені Телізі
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Віталій Кличко на відкритті пам’ятника Олені Телізі

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Дмитро Павличко біля пам&rsquo;ятника Олені Телізі
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Дмитро Павличко біля пам’ятника Олені Телізі

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