У Бабиному Яру в Києві відкрили пам’ятник Олені Телізі

25 лютого на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві відбулося відкриття пам’ятника визначній діячці національно-визвольного руху, поетесі Олені Телізі. Як передає кореспондент Радіо Свобода, участь у заході взяли представники громадськості, молодь, чиновники та духовенство.

Освятив пам’ятник патріарх київський Філарет. Після закінчення офіційної частини присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника, вартість якого близько 8 мільйонів гривень.

Пам’ятник Олені Телізі встановлено на виконання президентського указу про святкування 100-річчя від дня її народження, а також відповідно до заходів із 75-х роковин трагедії у Бабиного Яру.

Олена Теліга – українська поетеса, публіцист, літературний критик, діячка ОУН. Народилась під Москвою, а в 11-річному віці переїхала до України. З 1922 до 1941 року жила в еміграції, де вступила в ОУН. У 1941 році оселилася в окупованому німцями Києві і організувала Київське відділення Спілки українських письменників. В лютому 1942 року була заарештована гестапо та розстріляна разом з чоловіком у Бабиному Яру.