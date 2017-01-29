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29 січня 2017, Київ 20:43
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У Києві перепоховали Олександра Олеся (відео)

У Києві перепоховали Олександра Олеся (відео)
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Київ віддав останню шану письменнику Олександру Олесю та його дружині Вірі Кандибі. Після примусової ексгумації могили у Празі останки перепоховали на Лук'янівському кладовищі. На урочистостях у Володимирському соборі та на цвинтарі були президент Петро Порошенко з дружиною, міністр культури Євген Нищук, письменник Дмитро Павличко та видавець Іван Малкович, дипломати і представники різних політичних сил, громадські діячі та активісти. Із Канади приїхала дружина внука Олександра Олеся Ольга. Ця могила має стати початком Алеї почесних поховань видатних українців на Лук’янівському кладовищі.

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