У Києві перепоховали письменника й поета Олександра Олеся

У Києві перепоховали останки письменника й поета Олександра Олеся (Кандиби) і його дружини Віри.

Їх поховали на Лук’янівському кладовищі і цим поклали початок Алеї почесних перепоховань.

Перед тим прощання з Олесем і дружиною відбулося у Володимирському соборі.

На панахиді був присутній, серед інших політичних, громадських і культурних діячів, президент України Петро Порошенко, який, за повідомленням його прес-служби, сказав: «У своїх творах великий поет не раз різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети не раз призводили в історії України до трагічних наслідків».

Український письменник, поет, драматург Олександр Олесь, справжнє прізвище Кандиба (1878–1944), тривалий час жив і працював за кордоном. Він помер у столиці Чехії Празі, де і був похований. 3 січня 2017 року останки письменника та його дружини були ексгумовані через особливості чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив (і тим отримав на могилу право власності), вирішила після його смерті поховати його на тому місці. Відтак нащадки поета вирішили перепоховати Олександра Олеся в Києві.